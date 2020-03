Hannover

Der Stadtbezirk Linden-Limmer bekommt ein neues Hallenbad in Kombination mit einem Außenbecken – so viel steht jetzt fest. Freibad und Hallenbereich des Fössebads sollen nicht nacheinander gebaut werden, sondern zeitgleich entstehen. Das sei wirtschaftlicher, heißt es in den Verwaltungsplänen, die in den kommenden Wochen den Ratsgremien vorgelegt werden. Die Kosten für das Bauvorhaben schätzt die Stadt auf etwa 30 Millionen Euro, davon entfallen 2,7 Millionen Euro auf das Freibad. Ursprünglich hatte die Stadt ein Hallenschwimmbad ohne Außenbecken vorgesehen, die Kosten lagen bei nur 20 Millionen Euro. Am Ende muss der Rat den Plänen zustimmen.

25-Meter-Becken im Außenbereich geplant

Das neue Außenbecken soll 25 Meter lang und 15 Meter breit sein. Mit einer Wassertiefe von 1,35 Metern ist es als Nichtschwimmerbecken geplant. Zudem will die Stadt ein Planschbecken für kleine Kinder sowie einen Matschspielplatz bauen. Für den Planschbereich ist ein Wasserspiel vorgesehen, Sonnensegel sollen die Zone beschatten. Für das Hallenschwimmbad bleibt es bei einer 50-Meter-Wettkampfbahn.

Eröffnung voraussichtlich erst im August 2024

Die Bauarbeiten sollen im Januar 2022 beginnen, die Ausschreibung startet im August diesen Jahres. Das alte Schwimmbad bleibt zunächst bestehen, weil das neue Bad etwas versetzt an anderer Stelle errichtet wird. Im August 2024 rechnet die Stadt damit, das neue Fössebad eröffnen zu können. Danach beginnt der Abriss des alten Bads. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss auch der Musikklub Béi Chéz Heinz den Keller des Badgebäudes räumen.

Die Stadt Hannover will das Fössebad künftig eigenmächtig betreiben. Verantwortlich ist bisher eine private Betreibergesellschaft, die sich aus dem Wassersportverein Waspo und dem Universitätssportklub zusammensetzt.

Jahrelanger Streit ums Freibad geht zu Ende

Mit dem Vorhaben, das Fössebad als Kombibad zu errichten, geht ein langer Streit zu Ende. 2017 kündigte der damalige Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) an, das marode Fössebad neu zu bauen und das bisherige 25-Meter-Becken auf eine wettkampftaugliche Schwimmbahn von 50 Metern auszudehnen. Dafür gab es von Ratspolitikern und Schwimmvereinen viel Applaus. Weniger amüsiert war man darüber, dass die Stadtspitze auf den Bau eines Freibads verzichtete.

In Linden wurden Demonstrationen für den Bau eines Freibads organisiert. Quelle: Samantha Franson

Der Druck aus dem Stadtteil wuchs. Demonstrationen für einen Freibadbau wurden organisiert, im Bezirksrat machte die Mehrheit der Politiker Stimmung gegen den Verzicht auf ein Kombibad. Die Grünen befanden sich in einer Zwickmühle. Auf Bezirksratsebene setzten sie sich für ein Freibad ein, auf Ratsebene mussten sie mit ihren Bündnispartnern SPD und FDP für die Verwaltungspläne stimmen. Doch in den Verhandlungen zum laufenden Doppelhaushalt 2019/20 schafften es die Rats-Grünen, ihre Partner zu überzeugen, ein Freibad zumindest langfristig einzuplanen. Von dort aus war es nur noch ein kleiner Schritt zum aktuellen Vorhaben, Außenbecken und Schwimmhalle aus wirtschaftlichen Gründen zeitgleich zu bauen.

SPD stellt die Kostenfrage

Der Sieg der Grünen ist eine Niederlage für die SPD. Die Genossen haben die Pläne ihres Oberbürgermeisters stets verteidigt und wurden dafür bei Podiumsdiskussionen in Linden-Limmer beschimpft. Immer wieder wiesen die Sozialdemokraten darauf hin, dass mit einem Freibadbau auch die Kosten steigen würden und folglich weniger Geld für andere Bäder, etwa das Stöckener Bad, übrig bliebe.

Tatsächlich steigen die Kosten für den Fössebad-Neubau um rund 50 Prozent, jedoch weniger durch das zusätzliche Freibad als vielmehr aufgrund der allgemeinen Kostenexplosion in der Baubranche. Finanziert wird das Millionenprojekt für den Stadtteil Limmer unter anderem durch „Verschiebungen“ innerhalb des Haushalts, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Genauer: Die für die Sanierung der hannoverschen Bäder eingeplanten Summen werden neu verteilt. Die Sorge der SPD, dass möglicherweise nicht mehr genug Geld für andere Bäder zur Verfügung steht, scheint am Ende nicht unbegründet zu sein.

Von Andreas Schinkel