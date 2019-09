Es soll ein Leuchtturm für die Kulturhauptstadt Hannover 2025 werden: Der Entsorger Aha will den litauischen Expo-Pavillon abbauen – und auf dem „Monte Müllo“, dem alten Müllberg auf der Deponie in Lahe, wieder aufstellen. Dazu soll nach Hollywood-Art der Schriftzug „Kulturhauptstadt 2025“ in riesigen Buchstaben auf dem Berg zu sehen sein.