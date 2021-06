Hannover

Wieder mit Freundinnen und Freunden im Club feiern? Das könnte schon am kommenden Wochenende in Hannover möglich sein. Am vergangenen Sonntag hat das Land Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung erlassen. Diese sieht unter anderem vor, dass Clubs, Diskotheken und Bars bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 öffnen dürfen.

Corona-Test: ja, Maskenpflicht beim Tanzen: nein

Voraussetzung ist, dass ein Landkreis mindestens fünf Werktage am Stück eine Inzidenz niedriger als 35 hat. Das ist in der Region Hannover seit vergangenem Freitag der Fall. Am Montag lag die Inzidenz bei 28,3. Ist der Wert bis Mittwoch niedriger als 35, dürften Besucherinnen und Besucher schon am Wochenende wieder in Discos tanzen.

Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test. Beim Tanzen gibt es keine Maskenpflicht. Allerdings dürfen die Betreiber von Clubs und Discos nur die Hälfte ihrer üblichen Kapazität nutzen. Doch welche Diskotheken würden überhaupt öffnen?

Eine Location will auf jeden Fall loslegen

Die Disco Osho, auch bekannt als Baggi, gehört zu den beliebtesten Diskotheken in Hannover. Auch wenn die Inzidenz unter 35 bleiben sollte – feiern können Gäste hier am kommenden Wochenende noch nicht. Das sei nicht möglich, weil hier noch Baumaßnahmen liefen, sagt Martin Polomka, der unter anderem die Baggi betreibt.

Beim Palo Palo, das ebenfalls am Raschplatz liegt, ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. „Die Überlegungen laufen noch“, sagt Betreiber Polomka. Derzeit gebe es Abstimmungen mit der Region Hannover und der Polizei.

Klar ist die Entscheidung hingegen beim RP5: „Hier werden wir Freitag und Sonnabend öffnen, wenn die Inzidenz das zulässt“, sagt Polomka. In die Location könnten nach der Corona-Verordnung dann 300 Gäste kommen, sagt Polomka. Die Vorfreude beim Personal sei bereits riesig. Zwar sei ein Betrieb mit 50 Prozent Auslastung wirtschaftlich nicht rentabel. „Wir wollen aber einfach loslegen.“ Geplant seien sogenannte Cookies-Events. „Das ist ein neues Format und ein absoluter Trend“, sagt Polomka. Dabei haben Besucher und Besucherinnen als Gruppe einen eigenen Tisch – ähnlich wie in einem Varieté-Theater – und können zu R’n’B-Musik von DJs tanzen. Auch Gogo-Tänzer und eine Pyroshow gehören zum Programm.

Chéz Heinz und Faust warten noch ab

In der Faust wird es an diesem Wochenende auf keinen Fall Partys geben. Die Entscheidung des Landes, dass Discos und Bars bei einer Inzidenz unter 35 wieder öffnen dürfen, sei unerwartet schnell gekommen, sagt Faust-Sprecher Jörg Smotlacha. Zudem benötigten gerade Konzerte eine längere Vorlaufzeit zum Planen. Hier wollten sich die Veranstalter bemühen, bereits ursprünglich für die nächste Zeit geplante Veranstaltungen nicht weiter zu verschieben, sondern möglichst stattfinden zu lassen. „Wir freuen uns, dass Kultur wieder sichtbarer wird.“

Auch im Chéz Heinz gibt es am Wochenende noch keine Partys. „Wir schauen, dass wir so schnell wie möglich öffnen können. Wir wollen aber auch vernünftig starten“, sagt Geschäftsführer Jürgen Grambeck. Daher habe man bei der Region und beim Land angefragt, unter welchen genauen Bedingungen eine Öffnung möglich ist. Auch im Chéz Heinz liegt der Fokus eher auf Live-Musik. „Da bedarf es einiger Organisation mit den Bands“, sagt Grambeck. Er geht davon aus, dass es in der nächsten Woche draußen losgehen könnte. Ideen gebe es bereits für ein Table-Quiz oder eine Zaubershow.

Von Maximilian Hett