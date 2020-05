Hannover

Zugreisende müssen sich auf die nächste Großbaustelle im Raum Hannover mit drastischen Auswirkungen auf den Fahrplan gefasst machen. Wie die Netztochter der Deutschen Bahn in einem Informationsgespräch mit der Region Hannover mitgeteilt hat, werden im Sommer kommenden Jahres Gleisarbeiten zwischen dem Hauptbahnhof und der S-Bahn-Station Karl-Wiechert-Allee durchgeführt. „Die Baumaßnahme stellt für Fahrgäste, die aus oder in Richtung Osten unterwegs sind, durch ihre Dauer und die Auswirkungen die größte Herausforderung der vergangenen zehn Jahre dar“, erwartet die Region.

Arbeiten fallen in die Sommerferien

Die Arbeiten beginnen am 23. Juli 2021 und dauern dann bis zum 13. September. In diesen Zeitraum fallen die kompletten Sommerferien in Niedersachsen. Dann steht für den Zugverkehr nur noch eines von drei Gleisen zur Verfügung. Als Folge können pro Stunde und Richtung nur noch zwei Nah- und ein Fernverkehrszug zwischen Hannover und Lehrte verkehren – das ist etwa jeweils ein Drittel des üblichen Aufkommens. Die anderen Züge fallen aus oder werden weiträumig umgeleitet.

Auswirkungen wie zuletzt bei der Brückensanierung

Ähnliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte in Hannover zuletzt die Sanierung der Brücke über der Königstraße unmittelbar am Hauptbahnhof, die im Frühjahr abgeschlossen wurde. Wie bei diesem Projekt wird auch jetzt die Region die Koordination darüber übernehmen, wie zum Beispiel Umsteigemöglichkeiten oder alternative Angebote organisiert werden.

Aktuell Arbeiten im Süden: Anfang der Woche haben Arbeiten an Lärmschutzwänden, Gleisen und Weichen auf dem Streckenabschnitt zwischen Ronnenberg und Springe im Süden Hannovers begonnen und laufen abschnittsweise bis zum 7. Juli. Dadurch muss bis zum 3. Juni jede zweite S-Bahn der Linie 2 zwischen Hannover und Haste sowie der Linie 5 zwischen Hannover und Hameln entfallen.

Von Bernd Haase