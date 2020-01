Ein Stück Bahngeschichte geht zu Ende: Noch werden auf dem Güterbahnhof im Südwesten Hannovers Waren aller Art von der Schiene auf die Straße und umgekehrt verladen. Mit dem Start des neuen Megahub in Lehrte beendet die Bahn den Betrieb des Lindener Bahnhofs. Was mit dem Gelände passiert, ist noch offen.

„Alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was in einen Container passt“: Der Güterbahnhof in Linden wird überwiegend von den in Hannover ansässigen Zulieferern der Automobilindustrie genutzt. Es werden aber Waren aller Art umgeschlagen. Quelle: Rainer Surrey