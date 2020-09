+++ Streik: Wie ist die Verkehrslage in Hannover am Morgen? +++

Steigen die Autofahrer und Berufspendler in der Region Hannover aufs Auto um, weil Üstra-Stadtbahnen und - Busse streikbedingt in den Depots bleiben? Die Arbeitsniederlegung sollte am Dienstagmorgen um 3 Uhr beginnen. Die Aktion dauert voraussichtlich bis Mittwochfrüh um 1 Uhr.



Wie verläuft der Streiktag in Hannover? Welche Auswirkungen hat der Ausfall von Bussen und Bahnen auf den Berufsverkehr? Wir halten Sie an dieser Stelle ab ca. 6 Uhr in unserem Liveticker auf dem Laufenden.