Nordstadt

Der Bahnhof Nordstadt ist ein wichtiger Umsteigeplatz im nördlichen Teil Hannovers. An dem Knotenpunkt kreuzen sich S-Bahn, Busse und Stadtbahn. Dennoch weist er etliche Probleme auf, die dringend behoben werden sollten, kritisiert der Bezirksrat Nord. Die Politiker aller Fraktionen haben für den Nahverkehrsplan 2020 der Region Hannover deshalb eine ganze Reihe an Forderungen formuliert.

Reizvoll, aber oft nicht in Betrieb

So hält der Bezirksrat Nord einen zweiten Aufzug für den Bahnhof Nordstadt für unerlässlich. Die Station aus leuchtend blauen Glasbausteinen hat ihren eigenen Reiz. Doch die Ästhetik tröstet viele Kunden des Nahverkehrs nicht über die Probleme hinweg. „Der blaue Fahrstuhl ist leider meist nicht funktionstüchtig. An Umbau ist nicht zu denken, weil der Fahrstuhl unter Baudenkmalschutz steht“, erläuterte SPD-Fraktionschef Sven Abend in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats. Auch in Sachen Barrierefreiheit lässt die Station zu wünschen übrig. „Das ist schon sehr lange bekannt. Es passt einfach kein Fahrrad hinein. Auch von Rollstuhlfahrern gibt es zahlreiche Beschwerden“, erklärt Abend. Die Politiker haben bereits erkundet, dass genügend Platz für einen zweiten Aufzug vorhanden wäre. Nur funktional sollte er sein, damit auch Behinderte die Station erreichen können. Der Bezirksrat wünscht sich zudem ein Bike-and-ride-Fahrradparkhaus, das Nutzern den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen könnte.

Anzeige

Keine Zeit zum Umsteigen

Am Vinnhorster Bahnhof, Haltepunkt der S-Bahn-Linien 4 und 5, sind die Zeiten der Buslinie 470 und der S-Bahn schlecht aufeinander abgestimmt. Oft bleibt zwischen der S4 Richtung Hildesheim und der Buslinie 470 keine Zeit zum Umsteigen, sodass Fahrgästen eine Wartezeit von 30 Minuten entsteht. Die Bezirksratspolitiker gehen davon aus, dass sich durch eine Verbesserung mehr Kunden gewinnen ließen. Der Bezirksrat stimmte seinem interfraktionellen Antrag einhellig zu. Die Forderungen sollen in die Stellungnahme der Stadt zum Nahverkehrsplan 2020 der Region einfließen.

Weitere HAZ+ Artikel

Zügiger barrierefreier Ausbau

Ein anderes Problem ließ der Bezirksrat in seinem Antrag unberücksichtigt. Die Stadtbahnhaltestelle am Bahnhof Nordstadt soll erst im Jahr 2026 einen Hochbahnsteig erhalten. So ist zumindest die aktuelle Planung. Der Bezirksrat hat sich bereits mehrfach für einen schnelleren barrierefreien Ausbau eingesetzt. „Uns ist sehr daran gelegen, dass das früher passiert“, betonte SPD-Fraktionschef Abend deshalb noch einmal.

Von Bärbel Hilbig