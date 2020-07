Hannover

Beamte der Bundespolizei haben am Sonnabendabend im Hauptbahnhof Hannover insgesamt sechs Jugendliche in Schutzgewahrsam genommen. Sie gehören zu den sogenannten „Bahnhofs-Chillern“, einer Jugendgang, die seit Wochen in der Innenstadt für Probleme sorgt.

Nach Angaben der Bundespolizei hielten sich die sechs Jugendlichen am späten Abend ohne Reiseabsichten im Hauptbahnhof auf. Die Beamten erteilten ihnen Platzverweise. Der Aufforderung, den Hauptbahnhof zu verlasen, kamen sie aber nicht nach. Die Einsatzkräfte nahmen die Jugendlichen deshalb mit zur Wache in den sogenannten Schutzgewahrsam.

Mit dem Taxi zurück ins Jugendheim

Bei einem zwölfjährigen Mädchen aus Barsinghausen aus der Gruppe entdeckten die Beamten ein verbotenes Springmesser, eine gefälschte Fahrkarte und eine Bankkarte mit fremden Namen. Die Polizei informierten die Eltern, die ihr Kind abholen mussten. Auch die Eltern eines 17-Jährigen aus Hannover-Hainholz mussten ihren Sohn von der Wache abholen. Ein weiteres Mädchen aus der Gruppe im Alter von 17 Jahren sowie drei weitere Jungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden nach Rücksprache mit dem Kinder- und Jugendheim, in dem sie untergebracht sind, in ein Taxi gesetzt und ins Heim gefahren.

Gegen Mitternacht griffen die Beamten noch einen 16-Jährigen aus Seelze auf. Der Junge trug ein griffbereites Springmesser am Gürtel. Die Beamten konnten die Eltern des Jugendlichen nicht erreichen. Deshalb forderten sie den Teenager auf, sich sofort nach Hause zu begeben. Zudem leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

