Die Stadtbahnhaltestelle Stadtfriedhof Seelhorst wird von dieser Woche an saniert. Der Beton der Hochbahnsteige ist schadhaft und wird inklusive Bewehrung erneuert – eine Prozedur, die die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover schon an vielen Haltestellen in Hannover abwickeln musste. Die Bauarbeiten am Seelhorster Friedhof sollen 500.000 Euro kosten, dauern bis September 2020 und sind in zwei Phasen unterteilt. Zu nennenswerten Behinderungen wird es nur für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste kommen, weil diese zu bestimmten Zeiten keine Rampe zur Verfügung haben.

Im ersten Sanierungsabschnitt bis Juli wird der Bahnsteig Richtung Innenstadt auf der östlichen Hälfte (Richtung Messeschnellweg) gesperrt. Der Hochbahnsteig in Fahrtrichtung Messe/Nord ist während dieser Zeit am westlichen Ende eine Baustelle. Dort ist dann die Rampe für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen blockiert. Die Üstra empfiehlt mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, die benachbarte Haltestelle Am Mittelfelde zu nutzen.

Notgehweg für Busfahrgäste

Von Juli bis September kehren sich die Verhältnisse um, dann werden jeweils die anderen Bahnsteighälften instandgesetzt. Fahrgäste, die aus der Buslinie 123 umsteigen wollen, erreichen die Plattform Richtung Innenstadt über einen Notgehweg. Einen barrierefreien Zugang zu den Zügen der Stadtbahnlinie 8 wird es in dieser Fahrtrichtung bis zum Spätsommer nicht geben.

Die Infra hatte die Bauarbeiten am Seelhorster Friedhof in die Sommermonate gelegt, weil dann – jenseits der Messen – nur Zwei-Waggon- statt Drei-Waggon-Züge unterwegs sind. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Ausfalls der Frühjahrsmessen mussten die Stadtbahnzüge in diesem Jahr aber gar nicht verlängert werden. Doch musste die Üstra laut Pressesprecher Udo Iwannek eine andere Weiche umstellen, damit die Fahrgäste an dieser Mittelfelder Haltestelle während der Bauarbeiten ungehindert ein- und aussteigen können. So werden die nächsten Monate auf der Stadtbahnlinie 8 nur die moderneren Waggons der Baureihen TW 2000 und 3000 eingesetzt: Sie sind kürzer als die alten, grünen Wagen der Baureihe TW 6000 und kommen am Seelhorster Friedhof auch mit der Hälfte des normalerweise vorhandenen Platzes aus.

Von Michael Zgoll