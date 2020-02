Linden-Süd

Hans-Georg Müller lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Während er telefoniert, schaut er konzentriert auf drei große Computermonitore. Eine Vielzahl von Zahlen und Buchstaben ist dort zu sehen, dazu Karten, Tabellen, Grafiken. Müller weiß genau, was das alles bedeutet. Er ist Disponent im Güterbahnhof Linden und verantwortlich dafür, dass die Züge, die dort ein- und ausfahren, im wahren Wortsinn aufs rechte Gleis gesetzt werden.

450 Waggons täglich auf der Schiene

Er und seine Kollegen haben viel zu tun: Rund 450 voll beladene Waggons verlassen täglich das 40 Hektar große Betriebsgelände am Fischerhof. Sechs Dieselloks sind dort stationiert, um im Dreischichtbetrieb Waren zu Betrieben im Umkreis von Hannover zu transportieren oder von dort abzuholen. Ob Hameln, Celle, Walsrode, Stadtoldendorf, Verden oder Munster – in einem Radius von rund 100 Kilometern liegen die 35 Verladestationen, die von dem Lindener Bahnhof aus bedient werden. 50 Mitarbeiter der DB Cargo, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, sorgen dafür, dass die Züge stets zuverlässig und mit der richtigen Fracht an ihre jeweiligen Bestimmungsorte kommen.

Das bleibt auch so, wenn ab April der neue Containerbahnhof Megahub in Lehrte in Betrieb geht. Gerüchte, dass der Güterbahnhof Linden dann geschlossen werden solle, dementiert DB-Cargo-Planungsleiter Enrico Schulz ausdrücklich: „Das stimmt nicht, es ist ein Missverständnis.“ Die Anlagen in Lehrte und Linden hätten in der Logistik ganz unterschiedliche Schwerpunkte, sie würden daher auch beide auf lange Sicht für den Güterverkehr benötigt.

Katzenstreu und Maschinenteile

Aus seinem Bürofenster hat Disponent Müller eine gute Sicht auf die Gleise. Gerade fährt ein Zug aus dem Landkreis Hildesheim in Linden ein. „Dort kommt wieder Katzenstreu“, sagt Müller und gleicht die Ankunftszeit mit seinen Daten auf dem Monitor ab. Dank der perfekt organisierten Logistik weiß er genau, welche Güter wann eintreffen. Zehn bis 15 Waggons mit dem Hygieneprodukt fürs Katzenklo werden täglich auf dem Rangierbahnhof am Fischerhof umgeschlagen – ein eher unübliches Beispiel in der Warenpalette. Der Großteil der Produkte, die dort auf die Schiene gehen, lässt sich anderen Branchen zuordnen: Holz, Papierrollen, Stahl, Automobil- und Maschinenteile, Baumaterialien oder Gefahrgut jeder Art sind am häufigsten in den Waggons zu finden. Auch fabrikneue Autos oder Gebrauchtwagen werden transportiert.

„Viele Unternehmen in der Region Hannover sind auf unsere regelmäßigen und pünktlichen Lieferungen angewiesen“, sagt Detlef Steinwedel, operativer Leiter des Lindener Bahnhofs. Die Namen der Firmen, die beliefert werden, will DB Cargo aus Datenschutzgründen nicht nennen. Dass an die Bahnstrecke auch der Nordhafen angebunden ist, wo Betriebe wie VW und Continental angesiedelt sind, ist aber kein Geheimnis.

Waren aus aller Welt

Zwar liegen die Ziele der Loks aus Linden in einem vergleichsweise überschaubaren Umkreis. Doch ihre Fracht hat oft viel weitere Wege hinter sich – oder noch vor sich. „Güter aus aller Welt werden hier umgeschlagen“, sagt Planungsleiter Schulz. Denn die Gleisanlagen in Linden sind Teil des bundesweit verzweigten Schienennetzes aller Güterbahnhöfe der DB Cargo, die wiederum an internationale Transportwege angebunden sind. So werden zum Beispiel Produkte aus Übersee, die im Hamburger Hafen eingetroffen sind, zum nächstgelegenen Rangierbahnhof in Maschen gebracht, von dort geht die Reise weiter zum Rangierbahnhof in Seelze – und dann ist es nicht mehr weit bis nach Linden. Auch an Standorten wie München, Halle und Hagen gibt es zentrale Knotenpunkte, mit denen die Bahnlogistiker vom Fischerhof vernetzt sind.

Güter auf 70 Gleisen

70 Gleise verlaufen auf einer Länge von zwei Kilometern und einer Breite von 200 Metern über das dortige Bahngelände. Philip Grahlmann ist täglich zwischen den Schienen unterwegs. Als Lokrangierführer ist er dafür zuständig, die Ladungen zu überprüfen und die Wagenfolge korrekt zu ordnen. Er trägt Helm und Schutzkleidung in Signalorange – und hält ein Tablet in der Hand. Damit kann er über bestimmte Codezahlen feststellen, welchen Inhalt ein Waggon hat oder wie viele Güter auf einem Tragwagen geladen sind. Dem 29-Jährigen macht sein Job sichtlich Spaß. „Es ist schon spannend, wenn man überlegt, dass wir ein Rädchen in einer langen Kette sind, in der Waren in der ganzen Welt hin- und hertransportiert werden“, sagt er.

Roncalli macht Station

Und es gibt eine Fracht, über die sich Grahlmann und seine Kollegen immer ganz besonders freuen: Wenn der Zirkus Roncalli in der Stadt ist, macht er zuerst am Güterbahnhof in Linden Station. Denn dort gibt es für die teils historischen Schaustellerwagen eine besondere Rampe, über die diese unbeschadet rollen können.

Gelände mit langer Geschichte Der Güterbahnhof Linden ist ein klassischer Rangierbahnhof – dort werden Waggons, die andernorts beladen wurden, zu Zügen zusammengestellt und an ihre Zielorte geschickt. Die gewaltige Krananlage Megahub in Lehrte, die ab April in Betrieb gehen soll, verlädt dagegen Container von Zügen auf Lastwagen oder andere Züge – so soll die Kombination der Transportwege Straße und Schiene optimal genutzt werden. Zu dem 170 Millionen Euro teuren Megahub gehören drei computergesteuerte, 20 Meter hohe und jeweils 400 Tonnen schwere Portalkräne. Geplant ist eine Erweiterung auf sechs Kräne, dann könnte der Megahub 269.000 Container jährlich bewegen. Auf dem Bahngelände am Fischerhof gibt es derzeit noch eine viel kleinere Krananlage, mit der 20.000 Container pro Jahr verladen werden. Sie wird nach Inbetriebnahme des Megahubs Ende Juni geschlossen. Die dort beschäftigten zwölf Mitarbeiter wechseln nach Lehrte oder an andere Standorte der Bahn. Über das Gelände am Fischerhof laufen auch die Gleise der Güterumgehungsbahn von Wunstorf nach Lehrte sowie die Gleise der S-Bahn-Strecke Richtung Deister, zu der die S-Bahn-Station Fischerhof gehört. Die Güterumgehungsbahn wurde bereits 1909 eröffnet. Die Geschichte des Lindener Güterbahnhofs reicht sogar bis 1872 zurück. Der als „Eisenbahnkönig“ bekannte Bethel Henry Strousberg hatte ihn als Haltepunkt errichten lassen, um etwa die Maschinenfabrik Georg Egestorff (ab 1904 Hanomag) mit Steinkohle zu versorgen. Der Bahnhof entstand auf einem früheren Gehöft mit Fischteichen – daher der Name Fischerhof.

