Auf einem Balkon in Hannover-Linden ist am Montagnachmittag das Mobiliar in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben griff womöglich das Feuer eines Grills auf die Einrichtung über. Menschen kamen aber nicht zu Schaden, die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung.