Hannover

Mohamed Achour ist ein arabischstämmiger Schauspieler in Deutschland. Aber ist es wichtig, wo ein Künstler herkommt? Für das Stück von Eberhard Petschinka und Rafael Sanchez, das die fiktive Lebensgeschichte des gleichnamigen Schauspielers erzählt, ist es das.

Arabischer Hamlet? Uninteressant.

In der Rahmenhandlung des vielschichtigen Spiels spricht Achour am Theater mit einer klassischen Shakespeare-Tragödie vor – und wird abgewiesen. Ein arabischer „Hamlet“? Uninteressant. Stattdessen fragen ihn Dramaturg und Intendant nach seiner Geschichte, seiner Herkunft. Und so beginnt Achour zu erzählen: Mal ausdrucksstark und zitternd mit hervortretenden Adern, mal emotional und leise mit tränenden Augen. Der Witz geht ihm dabei nie verloren. Er spricht von Syrien, von Marokko, von Deutschland, wechselt mühelos vom Deutschen ins Arabische, streut Passagen auf Englisch, Französisch und Spanisch ein. In zahlreichen unterschiedlichen Erzählweisen spricht Mohamed Achour rund ein Dutzend verschiedener Charaktere, alle deutlich ausgeprägt und gut erkennbar.

Niemand unterstützt ihn dabei, als Requisiten reichen ein Stuhl und ein Diaprojektor mit einer Leinwand. Fotos aus Damaskus und Casablanca sowie Aufnahmen aus dem gleichnamigen Film von 1942 geben Achours Worten einen Hintergrund. Zweimal wechselt auch die Bühnenbeleuchtung stimmungsbildend die Farbe. Mehr braucht das vom Schauspiel Köln übernommene Stück jedoch nicht, um den Zuschauern die Bilder in die Köpfe zu zeichnen.

Berichterstattung, umgedreht

Ganz klar erscheint das familiäre Schicksal des fiktiven Achours, das von seiner Adoption, dem Wunsch, Schauspieler zu werden, und dem Krieg in Syrien erzählt. Und ganz nah erscheinen die kulturübergreifenden Gefühle: Sehnsucht, Verlust, das Verfolgen von Zielen. Als Familiengeschichte mit offenem Ende steht das Stück eigentlich für sich, genauso liefert es aber zeitlich aktuellen Kontext. Es trifft den Zeitgeist, doch es erzählt nicht nach. Achours Geschichte dreht um, was in den Medien berichtet wird: Anstatt nach Deutschland flieht sein Charakter aus Syrien nach Marokko, Grund ist auch nicht der Krieg. Später, während des Krieges, kehrt er entgegen dem Strom zurück nach Syrien. Allein mit Worten und einzelnen Fotos eröffnet er neue Blickwinkel – gedankt wird ihm im Ballhof Zwei mit gebannter Stille und minutenlangem Applaus.

Weitere Vorstellungen am 12. und 27. März sowie am 3. und 13. April.

Lesen Sie auch

Von Annika Eichstätt