Hannover

Das Haus am Ballhof galt einst als schönstes Heim der Hitlerjugend (HJ) in Deutschland. An dieses dunkle Kapitel von Hannovers beliebtem Schmuckplatz in der Altstadt erinnert allerdings nur eine kleine, graue Stadttafel am Gebäude. Sprüche und Symbole aus dieser Zeit bleiben unkommentiert. Eigentlich sollte sich das längst geändert haben. Doch wie Bezirksmanagerin Claudia Göttler nun im Bezirksrat Mitte berichtete, verzögert sich die Aufstellung einer umfangreicheren Hinweistafel.

Es sei „schwierig, einen Standort dafür zu finden“, sagte sie. Denn bei der Suche müssten einige Faktoren wie zum Beispiel der Denkmalschutz berücksichtigt werden. Zudem muss die Stadt Hannover Rücksicht auf den Weihnachtsmarkt nehmen, der seinen festen Platz am Ballhof hat. Auch stadtgestalterische Gründe spielten eine Rolle, berichtete Göttler. Dass es noch nicht einmal einen Textentwurf für die Infotafel zur NS-Geschichte des Areals gibt, begründete die Bezirksmanagerin damit, dass auch dieser vom Standort abhänge. „Erst dann wissen wir, wie groß die Tafel wird“, sagte Göttler.

NS-Spruch und Runen bisher ohne Erklärung

Auf einem Fachwerkbalken am sogenannten Spitta-Haus am Ballhofplatz steht – bisher ohne Erklärung – der Spruch: „Wir Jungen haben die Aufgabe, neue Wege zu suchen und zu bahnen, und den Mut, sie zu gehen.“ Er stammt von dem Schriftsteller Georg Stammler, der ein gefeierter Dichter der NS-Zeit war und als glühender Antisemit galt.

Auf einem Fachwerkbalken am sogenannten Spitta-Haus am Ballhofplatz steht: „Wir Jungen haben die Aufgabe, neue Wege zu suchen und zu bahnen, und den Mut, sie zu gehen.“ Quelle: Samantha Franson

An einer Ecke des Gebäudes ist zudem auch heute noch eine in Stein gemeißelte sogenannte Sig-Rune zu sehen, die damals das Emblem des Deutschen Jungvolks der HJ war. Als doppelte Sig-Rune war sie außerdem das Zeichen der SS. Doch auch zu diesem Symbol finden sich am Ballhof bisher keine Erklärungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wann sich das ändern wird, steht noch nicht fest. Die Stadt nannte im Bezirksrat Mitte keinen Termin für die Aufstellung der Infotafel.

Von Christian Bohnenkamp