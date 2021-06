Die Polizei sucht drei Männer, die in der Nacht zu Sonnabend einen Geldautomaten in Hannover-Kirchrode in die Luft gesprengt haben. Die Detonation zerstörte weite Teile der Filiale der Deutschen Bank am Großen Hillen. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Verdächtigen mit Beute fliehen.