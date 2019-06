Hannover

Der Wirt der Cumberland-Bar in der Innenstadt, Christopher F., ist in Thailand tot aufgefunden worden. Das hat das Auswärtige Amt in Berlin auf Anfrage der HAZ bestätigt. Die Botschaft in Bangkok betreue den Fall konsularisch, hieß es aus dem Ministerium. Nach Angaben thailändischer Medien wurde die Leiche von F. in einem Hotelzimmer entdeckt.

Verschwunden im Mai

Christopher F. war am 16. Mai zunächst spurlos verschwunden. Nach mehr als einer Woche konnte die Polizei den Aufenthaltsort des 39-Jährigen ermitteln. Angehörige hatten unter anderem auf Facebook nach F. gesucht, die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf mitsamt einem Foto. Nähere Angaben zum Aufenthaltsort hatte die Polizei nach dem Auftauchen des Barkeepers nicht gemacht.

Von HAZ