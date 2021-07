Hannover

Föhne rauschen, Scheren klappern und büschelweise fallen Haare ins Gras – im Garten des Caritas-Tagestreffs in der Calenberger Neustadt haben die „Barber Angels“ am Sonntag alle Hände voll zu tun. Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren bietet die Initiative von Friseurinnen und Friseuren wieder Obdachlosen und Hilfsbedürftigen einen kostenlosen Haarschnitt an. „Wir sind so froh, dass es wieder losgeht“, sagt Carola Kherfani, Chefin der niedersächsischen „Barber Angels“.

Die „Barber Angels“ zu Gast bei der Caritas. Quelle: Christian Behrens

„Ich will etwas zurückgeben“

Der Verein hat sich 2018 gegründet. In ihren Lederkutten mit etlichen Stickern und Abzeichen sehen die „Barber Angels“ aus wie die Mitglieder eines Motorradclubs. „Wir wollten einen Wiedererkennungswert schaffen und die Distanz zu unseren Kunden verkleinern“, sagt Kherfani. Die 40-Jährige führt einen Friseursalon in Laatzen und weiß, was Armut bedeutet. „Ich musste selbst eine Zeit lang von Hartz-IV leben“, sagt sie. Jetzt gehe es ihr finanziell gut, daher wolle sie etwas zurückgeben.

„Wir wollten einen Wiedererkennungswert schaffen“: In ihren Lederkutten mit etlichen Stickern und Abzeichen sehen die „Barber Angels“ aus wie die Mitglieder eines Motorradclubs. Quelle: Christian Behrens

Nach dem Haarschnitts gibt es Hygieneartikel und Kleidungsstücke

25 Friseurinnen und Friseure zeigen an diesem Sonntag bei sommerlichen Temperaturen ihr Können. Die Kunden werden schubweise in den Garten gelassen, sodass kein Gedränge entsteht. Jeder, der den Garten betritt, muss eine FFP2-Masken tragen und sich die Hände desinfizieren. Nach dem Haarschnitt bekommen die Menschen an einem Stand kostenlose Hygieneartikel, etwa Zahnbürsten und Duschgel. An einem weiteren Stand werden T-Shirts, Pullover und andere Kleidungsstücke ausgegeben. „Wir werden heute etwa 100 Menschen die Haare schneiden“, schätzt Kherfani.

Nach dem Haarschnitt bekommen die Menschen kostenlose Hygieneartikel. Quelle: Christian Behrens

An einem weiteren Stand werden Kleidungsstücke ausgegeben. Quelle: Christian Behrens

Obdachlose nach Todesfällen verunsichert

Eigentlich haben die „Barber Angels“ mit einem größeren Ansturm gerechnet. „Aber die Obdachlosen sind nach den Todesfällen in Hannover sehr vorsichtig“, sagt Kherfani. Vor wenigen Tagen wurde ein Obdachloser in der Eilenriede erstochen aufgefunden, kurz danach fanden Polizisten einen leblosen Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Ermittlungen laufen.

„Barber Angel“ Concettina Michaelis (Bremen) und Malgonzata Wosciechowska. Quelle: Christian Behrens

Diejenigen, die am Sonntag im Garten der Caritas im Friseurstuhl sitzen, genießen sichtlich den Moment der Ruhe. „Ich fühle mich großartig“, sagt ein älterer Herr danach. Er habe eine sehr kleine Rente und könne sich einen Friseurbesuch nicht leisten. „15 Euro sind für mich sehr viel Geld“, sagt er.

Von Andreas Schinkel