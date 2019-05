Hannover

Der 39-jährige Christopher F. aus Hannover gilt seit Donnerstag als vermisst. Jetzt sucht die Polizei nach ihm und hat ein Foto des Mannes veröffentlicht. Der 39-jährige Wirt, der die Bar Cumberland betrieben hat, war am Donnerstag nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen. Am Freitag meldeten Familienangehörige F. als vermisst.

Der vermisste Christopher F. Quelle: Polizei

Christopher F., zu Hause in der Südstadt, war nach seinem Verschwinden am Sonntagmorgen im Hildesheimer Stadtteil Neustadt gesehen worden. Sämtliche Versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen, sind fehlgeschlagen. Auch die Suchmaßnahmen der Polizei brachten bislang keinen Erfolg. Inzwischen kann die Behörde nicht mehr ausschließen, dass der 39-Jährige sich etwas antun will. Deshalb sucht sie nun mit einem Foto nach dem Vermissten. Die Familie macht sich ebenfalls große Sorgen. „Wir würden uns sehr wünschen, wenn er sich einfach melden würde“, sagt ein Angehöriger.

Christopher F. ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur und braune, kurze Haare. Es ist möglich, dass er seinen Vollbart seit seinem Verschwinden teilweise oder komplett entfernt hat.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Christopher F. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Südstadt unter der Rufnummer (05 11) 10 9 32 17 zu melden.

Von tm