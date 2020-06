Barstreit in Hannover eskaliert: 30-Jähriger verletzt drei Polizisten

Hannover

Die Polizei Hannover ist am Wochenende zu einem Streit in die 6 Sinne Sky Bar an der Heiligerstraße gerufen worden. Dort waren ein Mann und eine Frau so stark aneinandergeraten, dass der Sicherheitsdienst einschritt. Als dann noch die Beamten eintrafen, griff der 30-Jährige die Ermittler an und die Frau wollte ihn befreien. Der Mann war so in Rage, dass ihm im Krankenhaus ein Beruhigungsmittel verabreicht werden musste.

Die Sky Bar befindet sich an der Ecke zur Limburgstraße. Laut Behördensprecher Martin Richter wurden die Beamten am Freitag kurz vor Mitternacht gerufen. Als die Polizisten eintrafen, hatte die Security den 30-Jährigen aus Bad Pyrmont und die 35-jährige Hannoveranerin bereits zum Eingangsbereich im sechsten Stock eskortiert. „Beide ließen sich nicht beruhigen und reagierten aggressiv auf die anwesende Polizei“, sagt Richter.

Unbekannte wirft Glas aus sechstem Stock

Als die Beamten die zwei Streitenden trennen wollten, schlug der Mann auf einen 26-jährigen Polizisten ein. Zwei weitere Ermittler, die ihrem Kollegen zur Hilfe eilten, bekamen ebenfalls Tritt-, Kratz- und Spuckattacken ab. Richter: „Die Angriffe wurden durch eine Vielzahl von Beleidigungen begleitet.“ Die 35-Jährige wiederum wollte ihren Begleiter befreien. Um der Lage Herr zu werden, riefen die Polizisten Verstärkung – und auch diese wurde angegriffen. Laut Richter warf ein Unbekannter aus der Sky Bar ein Glas auf die Beamten auf der Straße. „Es verfehlte eine 25-jährige Beamtin nur knapp.“

Ärzte verabreichen Beruhigungsmittel

Der Grund für den massiven Gewaltausbruch des 30-Jährigen ist bislang unklar. Da der Mann im Gerangel mit der Polizei leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht – auch dort randalierte und spuckte der Verdächtige nach Richters Angaben. In der Klinik verabreichten die Mediziner dem Mann schließlich ein Beruhigungsmittel. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstand und Beleidigung ermittelt, die 35-Jährige muss sich wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten.

Von Peer Hellerling