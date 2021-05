Hannover

Mit schwimmenden Gärten auf dem Maschteich hat der hannoversche Künstler Joy Lohmann zuletzt für Aufsehen gesorgt. Nun entsteht ein neues Projekt: Unter Lohmanns Leitung haben am Pfingstwochenende Bastler aus ganz Deutschland auf dem Gelände der Paul-Dohmann-Schule in Herrenhausen an schwimmenden Inseln gearbeitet – darunter auch an einem Hausboot für ein Co-Working-Space und ein schwimmendes Gewächshaus.

Ob das Hausboot tatsächlich schwimmen wird, ist dabei noch nicht klar, denn viele Konstruktionselemente sind noch nicht erprobt. So soll das Gefährt auf zwei länglichen Schwimmkörpern ruhen, ähnlich wie ein Katamaran. Diese Schwimmkörper wollen die Bastler aus ausgedienten Altpapiercontainern zusammensetzen, denn möglichst viele Materialien sollen wiederverwertet werden.

„Das ist ein Experiment“, sagt Lohmann. Mit Tests soll nun herausgefunden werden, ob die dickwandigen Plastikcontainer auch in der Lage sind, dem Wasserdruck standzuhalten.

Ausgediente Altpapiercontainer als Schwimmkörper für einen Katamaran? Joy Lohmann möchte die Idee mal ausprobieren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Derzeit entstehen in den Werkstätten am Burgweg in Herrenhausen die Aufbauten für das Boot. Das Holz habe man noch einkaufen können, bevor die Materialpreise explodiert seien, sagen Lohmann und Tischler Martin Kittelmann.

Bei den Bastelarbeiten geht es den Machern darum, neue Wohn-, Arbeits- und Gartenumfelder zu erproben, aber auch bei den Bastlern Teamgedanken und Experimentierlust zu schulen. Vielleicht entstehe aus der Bastelarbeit „etwas Großes, mindestens aber viele kleine Inseln der Kultur und Kooperation“, heißt es in der Projektskizze. Es werde „ein kreativer Sommer am Fluss.“

Von Heiko Randermann