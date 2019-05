Hannover

Autofahrer auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin müssen nach dem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen bei Bad Nenndorf auch am Abend erneut mit Behinderungen rechnen. Bei dem Unfall war ein Lastwagenfahrer lebensgefährlich verletzt worden und sein Lkw in Brand geraten. Weil durch das Feuer auch der Fahrbahnbelag beschädigt worden ist, muss am Abend der Asphalt saniert werden. Außerdem müssen die beschädigten Leitplanken erneuert werden. Zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld stehen den ganzen Tag über nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Am Abend ab 18 Uhr wird es noch enger, dann passiert der gesamte Verkehr die Unfallstelle auf nur noch einer Spur.

Nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist der linke Überholstreifen durch den Lkw-Brand beschädigt worden und muss erneuert werden. Auch die Mittelschutzplanke ist an der Stelle defekt und muss saniert werden. Zudem sind Arbeiten an der Schilderbrücke notwendig, gegen die der Kühllaster gefahren war. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist unklar.

Verunglückter Lkw-Fahrer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Inzwischen hat die Polizei den Fahrer des verunglückten Lastwagens identifiziert. Es handelt sich um einen 52 Jahre alten Fernfahrer. Unmittelbar nach dem Unfall konnte die Identität des Mannes nicht überprüft werden, weil zunächst keine Papiere gefunden werden konnten. Der Gesundheitszustand des Mannes hat sich deutlich gebessert. Nach Angaben der Polizei schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr.

