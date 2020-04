Bauarbeiten: Parkplätze des Friederikenstift Hannover gesperrt

Weil an der Humboldtstraße in Hannover ein neuer Hochbahnsteig entsteht, muss das Friederikenstift seinen Besucherparkplatz sperren. Die Einschränkungen gelten von Dienstag an bis Ende August. Patienten können weiterhin bis zum Krankenhaus vorfahren, Besucher sollen auf umliegende Parkhäuser ausweichen.