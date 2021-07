Hannover

Weil in der Braunstraße in der Calenberger Neustadt an Kanälen und Leitungen gearbeitet wird, steht dort von Donnerstag, 22. Juli, an bis Ende September nur die Fahrspur Richtung stadteinwärts zur Verfügung. Dadurch werden sowohl Straßen- als auch Stadtbahnverkehr beeinträchtigt.

Weiträumige Umleitung für Autoverkehr

Stadtauswärts können Auto- und Radfahrer die Braunstraße auf voller Länge zwischen Goetheplatz und Königsworther Straße nicht befahren. Für den Kraftfahrzeugverkehr läuft die Umleitung weiträumig über Brühlstraße, Bremer Damm und Westschnellweg. Radfahrerinnen und Radfahrer können über die Wege am Leineufer und Ihmeufer ausweichen.

Im Stadtbahnverkehr fährt die Linie 10 von Donnerstag, 21 Uhr, an bis Sonntag, 25. Juli, Betriebsschluss, nur zwischen dem Endpunkt in Ahlem und der Haltestelle Am Küchengarten in Linden. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen Küchengarten und Hauptbahnhof pendeln als Ersatz Busse, die allerdings einen Umweg nehmen müssen.

400 Meter Fußmarsch erforderlich

Von Montag, 26. Juli, an bis einschließlich Dienstag, 10. August, kann die Linie 10 dann nur zwischen Ahlem und der Haltestelle Glocksee sowie zwischen Hauptbahnhof und Goethestraße fahren. Für das fehlende 400 Meter lange Teilstück in der Braunstraße gibt es keinen Ersatzverkehr; es ist nur zu Fuß passierbar. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen empfiehlt die Üstra deshalb, am Hochbahnsteig Wunstorfer Straße von der Stadtbahn auf die Sprinterbuslinie 700 der Regiobus zu wechseln.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursache für die Sperrungen ist der Bau des Hochbahnsteigs an der Station Glocksee, der Ende 2023 in Betrieb gehen soll. Dafür müssen Leitungen so verlegt werden, dass sie nicht unter dem künftigen Bahnsteig und den neuen Gleisen befinden. Außerdem will die Stadt dann die Braunstraße umgestalten, was zur Vorbereitung ebenfalls Arbeiten an den Leitungen mit sich bringt.

Von Bernd Haase