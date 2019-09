Hannover

Autofahrer müssen sich ab der nächsten Woche rund um den Landwehrkreisel und in Hannover-Ricklingen wegen mehrerer Baustellen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen und lange Wartezeiten einstellen. Einerseits werden ab Freitag, 4. Oktober, für zwei Wochen wegen einer Bombenblindgängersuche zeitweise verschiedene Spuren des Kreisels gesperrt. Gleich zu Beginn der Herbstferien kommt es am Landwehrkreisel aber offenbar zu noch schlimmeren Engpässen, als es bisher zu erwarten war. Dort wird von Donnerstag, 3. Oktober, bis Montag, 7. Oktober, um 5 Uhr nun auch noch die Frankfurter Allee vom Landwehrkreisel bis zur Abzweigung nach Hemmingen und zum Stadtfriedhof Ricklingen gesperrt. Das hat jetzt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt.

Die Frankfurter Allee wird von der Querung zum Stadtfriedhof Ricklingen und nach Hemmingen bis zum Landwehrkreisel stadteinwärts für vier Tage voll gesperrt. Stadtauswärts bleibt eine Fahrspur in Richtung Hemmingen und Stadtfriedhof befahrbar. Quelle: Ingo Rodriguez

Laut Landesbehörde sind Bauarbeiten notwendig, um die bereits umgebaute Bundesstraße 3 im Bereich der Frankfurter Allee nördlich des Mühlenholzweges an die neue Ortsumgehung von Hemmingen anzuschließen. Derzeit wird dort südlich der Abzweigung in Richtung Hemmingen noch eine Brückenverbindung zur neuen Umgehungsstrecke gebaut. Nach Angaben der Landesbehörde sollen dort nun Asphaltschichten eingebaut und an die Frankfurter Allee angepasst werden. Für diese Bauarbeiten sei es notwendig, die Frankfurter Allee von dort aus in Richtung Landwehrkreisel komplett zu sperren. Für Autofahrer, die aus Hemmingen oder aus Ricklingen vom Stadtfriedhof aus kommen, wird es bis zum 7. Oktober um 5 Uhr nicht möglich sein, über die Querung nach Norden zur Frankfurter Allee in Richtung Landwehrkreisel zu kommen. Ersatzweise ist eine Umleitung über die Göttinger Chaussee und den Ricklinger Kreisel zum Landwehrkreisel sowie in Richtung Südschnellweg ausgeschildert.

Die Frankfurter Allee soll an der Querung zum Stadtfriedhof Ricklingen und nach Hemmingen an die neue Brückenauffahrt zur künftigen Ortsumgehung angeschlossen werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Nur in der Gegenrichtung wird laut Landesbehörde vom Landwehrkreisel aus eine Spur in Richtung Süden für Rechtsabbieger nach Hemmingen und zum Stadtfriedhof Ricklingen befahrbar sein.

Die Frankfurter Allee wird ab Landwehrkreisel in Richtung Hemmingen immerhin stadtauswärts einseitig für Rechtsabbieger befahrbar bleiben. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten für den Anschluss der Frankfurter Allee an die neue Umgehungsstraße werden die verschiedenen Spursperrungen am Landwehrkreisel jedoch noch etwa zehn Tage andauern. Dort wird vom 4. bis zum 18. Oktober direkt auf der Grüninsel des Kreisels wegen der bevorstehenden Erweiterung des Kreisverkehrs um eine zusätzliche Spur zunächst für etwa 14 Tage nach möglichen Blindgängern und Munitionsresten gesucht. Zwar sollen laut Landestraßenbaubehörde alle Fahrtrichtungen zu jeder Zeit offen bleiben. Wegen der Sperrungen stehen dann zeitweise aber nur noch eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Grund für die Bauarbeiten auf der Frankfurter Allee ist der notwendige Asphaltanschluss zur neuen Umgehungsstraße. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Ortsumgehung Hemmingen wird nun doch erst 2020 freigegeben

Staufalle Landwehrkreisel: Autofahrer bekommen eine weitere Spur

Absperrungen in Oberricklingen: Geschäftsleute beklagen Umsatzeinbrüche und starten Petition

Bauarbeiten in Wettbergen beginnen: Lange Sperrung

Von Ingo Rodriguez