Hannover

Auf den Stadtbahnlinien 4 und 5 müssen sich die Fahrgäste am Wochenende auf Schienenersatzverkehr einrichten. Entlang der Strecke gibt es Bauarbeiten, wie die Üstra mitteilt. Von Freitag, 21 Uhr, an bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag verkehren die Bahnen nur zwischen ihren westlichen Endhaltestellen und der Station Freundallee.

Von dort verkehren Busse bis zu den beiden Endhaltestellen Roderbruch (Linie 4) und Anderten (5). Das Gleiche gilt auch für die Gegenrichtungen. Die Ausweichhaltestellen sind neben den eigentlichen Stationen am Straßenrand eingerichtet. Während des 30- und 60-Minuten-Taktes starten die Busse laut Üstra fünf Minuten vor der eigentlichen Abfahrtszeit der Stadtbahnen.

Von pah