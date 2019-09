Continental hat überraschend das Einhängen der Fußgängerbrücke am Neubau des Unternehmens am Pferdeturm in Hannover abgesagt. Für die Bauarbeiten sollte ursprünglich der komplette Bereich das ganze Wochenende gesperrt werden. Die Hintergründe, die zum Abbruch des Vorhabens geführt haben, sind noch unklar.