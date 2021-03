Bürgerbeteiligung - Bauen in Hannover: So geht es weiter mit der Wasserstadt in Limmer

Die Stadt startet mit einem aufwendigen öffentlichen Beteiligungsverfahren in die Planungen für den zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt in Hannover-Limmer, wo 1200 Wohnungen entstehen sollen – läuft alles glatt, soll dort 2023 Baustart sein.