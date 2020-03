Hannover

Sie sind gekommen, um einmal mehr ihren Unmut zu äußern: Knapp 30 Landwirte der Gruppe „Land schafft Verbindung“ versammelten sich am Donnerstagmittag mit etwa zehn Treckern vor der Geschäftsstelle des Landesverbands des Naturschutzbunds ( Nabu) in Hannover. Ihr Protest entzündete sich an der Ankündigung des Vereins, mit einem Volksbegehren strengere Vorgaben im Kampf für den Artenschutz durchsetzen zu wollen. Die Landwirte befürchten, dass dadurch ihre Existenz bedroht wird.

Knapp 30 Landwirte sind vor die Nabu-Geschäftsstelle in Hannover gekommen, um gegen das Volksbegehren zum Artenschutz zu demonstrieren. Quelle: Moritz Frankenberg

Landwirte: Wollen mit Naturschützern ins Gespräch kommen

Da am Nachmittag ein Gespräch zwischen Nabu und Umweltministerium zu dem Thema anstand, wollten die Landwirte nach eigenen Aussagen vorher mit dem Naturschutzverein in einen Dialog kommen. „Wir wollen, dass der Nabu das Stimmungsbild der Landwirte mit in das Gespräch nimmt“, sagte der Argestorfer Schweinebauer Jan-Philip Noltemeyer während der Aktion. Er bedauere, dass der Naturschutzverein nicht früher an ihn und seine Kollegen herangetreten sei. „Wir sind enttäuscht, dass es keine Absprachen mit uns gab – das ist für uns ein Schlag ins Gesicht.“

Sehen die Forderungen des Nabu als realitätsfern an: Mit Plakaten wollen die Landwirte auf ihre Position aufmerksam machen. Quelle: Moritz Frankenberg

„Reger Austausch“ auf regionaler Ebene

Während Landwirte und Naturschützer auf regionaler Ebene einen „regen Austausch“ pflegten und gemeinsam beispielsweise Blühstreifen und Streuobstwiesen anlegten, hätten sie auf Landesebene nicht das Gefühl, von den Naturschützern gehört zu werden, sagte Kai Struß, Milchbauer aus Egestorf. Da kein Austausch stattfinde, gingen die Forderungen der Naturschützer „völlig an der Realität vorbei“. „Wir sind auch für Artenvielfalt und Naturschutz“, sagte Struß. „Aber wir wollen mitreden.“ Der Nabu sehe viele Konsequenzen nicht, die seine Forderungen mit sich brächten, formuliert Landwirt Eckhard Seemann aus Bredenbeck die Hauptkritik der Bauern.

Etwa zehn Trecker hatten die Bauern in der Nähe der Nabu-Geschäftsstelle abgestellt. Quelle: Moritz Frankenberg

Nabu : Stehen mit Landwirten in Terminabsprachen

Zu einem Gespräch zwischen Nabu und Landwirten kam es am Donnerstag nicht. Der Landesvorsitzende Holger Buschmann habe keine Zeit gehabt, teilte ein Sprecher des Vereins mit. Mit vorheriger Terminabsprache sei der Nabu aber „jederzeit offen für Gespräche“. Der Verein stehe schon länger im Austausch auch mit Landwirten von „Land schafft Verbindung“ und sie seien bereits in Terminabsprachen.

Von Lisa Neugebauer