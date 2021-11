Hannover

Am Kronsberg entsteht derzeit Niedersachsens größte Neubausiedlung, das künftige Wohnquartier Kronsrode. Im gesamten Baufeld stand ein einziger groß gewachsener Baum. Jetzt ist er gefällt – und die Nachbarn sind traurig und verärgert.

Einziger großer Baum in Kronsrode gefällt

Achim Bothmann hat aus seiner Wohnung im Expo-Stadtteil Kronsberg einen Logenausblick auf das Wachstum des Neubauquartiers Kronsrode. Er sieht, wie sich die Kräne drehen, wie erst Baugruben ausgehoben wurden und jetzt die ersten Häuser Etage um Etage wachsen. Im Zentrum seines Blickfelds aber „harrte ein einziger, einsamer, alter Baum der Dinge, die dort vor sich gehen“, sagt Bothmann: „Wir sahen ihn jeden Tag und freuten uns, dass er offenbar bleiben durfte.“

So soll das Neubaugebiet Kronsrode in Hannover künftig aussehen. Die Stadt verweist darauf, dass mit viel Grün geplant wird. Quelle: Astoc/West8/LHH

Durfte er nicht. Ende Oktober rückten Baumexperten an und zerlegten Stamm und Krone. „Fassungslos“ seien er und seine Familie, sagt Bothmann. Auch ein Ehepaar aus Bemerode, das häufig am Kronsberg Spaziergänge macht, empfand das plötzliche Fehlen des Baums als „Stich ins Herz“, wie es in einer Mail an die Redaktion heißt.

„Prägnantes Erscheinungsbild“

Bei der Stadt bestätigt Sprecherin Michaela Steigerwald die Fällung, mit der man es sich nicht leicht gemacht habe. „Auch den Planenden war sein prägnanten Erscheinungsbildes bewusst“, sagt Steigerwald. Zwei Gründe hätten aber gegen den Erhalt gesprochen.

Erstens habe sich die Pappel „im letzten Stadium ihres Lebenszyklusses“ befunden. Selbst wenn sie stehen gelassen worden wäre, hätte sie das Ortsbild also nicht mehr lange prägen können. Zweitens hätten alle Pappeln ein „sehr weit gefächertes, flaches Wurzelwerk“. Angesichts der geplanten Flächenkonkurrenz im Neubaugebiet sei nicht damit zu rechnen gewesen, dass der Baum lange überlebt hätte.

„Laute Beton- und Asphaltwelt“

Steigerwald weist aber darauf hin, dass es im Neubaugebiet reichlich „baumbestandene Straßen und Quartiersplätze“ geben werde und auch der neue Stadtteilpark am Rand zum Landschaftsschutzgebiet viele großkronige Bäumen erhalten werde. Diese Planungen seien bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Gebiet Kronsrode ausdrücklich begrüßt worden.

Transparent an der Fällstelle: Anlieger trauern um den Baum. Quelle: Katrin Kutter

Das tröstet offenbar nicht alle. Seit Dienstag hängt an einem Bauzaun neben der Fällstelle ein großformatiges Banner. „Er war einer von uns“ ist dort neben einem Bild des Baumes zu lesen, und: „Er spendete uns Sauerstoff zum Atmen und Schatten, er bot Vögeln und Insekten Lebensraum.“ Ruhe und Zuversicht seien von dem Baum „in der lauten Beton- und Asphaltwelt“ ausgegangen. „Wegen einer neuen Straße wurde er nun gefällt. Wir sind sehr, sehr traurig.“

Von Conrad von Meding