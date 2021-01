Hannover

Im Norden Hannovers soll eines der größten Baugebiete der Stadt entstehen, so hat es der Rat vor mehr als drei Jahren beschlossen. Geschehen ist seitdem wenig. Einen Bebauungsplan gibt es nicht, die Stadtverwaltung ist mit Voruntersuchungen beschäftigt. Der SPD dauert das alles zu lange. „Wir erwarten innerhalb der nächsten Monate Fortschritte“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Auch die FDP, Partner im Mehrheitsbündnis, ist unzufrieden. „Die Stadt nimmt sich sehr viel Zeit“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Dabei sei das Gebiet nicht nur für Wohnungsbau, sondern auch für Ansiedlung von Gewerbe interessant.

Laubfrosch lebt am Rande des Baugebiets

Rund 50 Hektar umfasst das Gebiet westlich der Stelinger Straße nahe der Siedlung Schwarze Heide. Auf dem Grundstück sei Platz für etwa 1500 Wohnungen, schätzt Kelich. Am Rande des Ackerlands befindet sich ein Feuchtgebiet, in dem unter anderem Laubfrösche leben. Hier dürfte der Grund für die Verzögerungen liegen.

Tatsächlich sehen die Grünen seltene Tierarten bedroht, sollte das Gebiet bebaut werden. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte sich im Wahlkampf zurückhaltend zur Schwarzen Heide geäußert und vorgeschlagen, alternative Flächen im Umland zu erschließen. „Der OB blockiert das Verfahren“, heißt es aus der SPD.

Stadt: Bebauung ist „langer Prozess“

Bewohner der Siedlung Schwarze Heide befürchten, dass es zum Verkehrskollaps kommt, sollte in ihrer Nachbarschaft ein neues Quartier entstehen. Im Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken forderten Anwohner unlängst, die Busverbindungen zu verbessern. In der Sitzung kündigte eine Planerin der Stadt an, dass die Bebauung der Fläche ein „langer Prozess“ sei und eine Bürgerbeteiligung einschließen werde.

Von Andreas Schinkel