Hannover

Rund 700 Bäume in den städtischen Wäldern und Landschaftsräumen sind nach Einschätzung des städtischen Forstbetriebs nicht mehr ausreichend standsicher oder könnten größere Äste abwerfen. Sie müssen deshalb in der am Dienstag, 29. Oktober, beginnenden und bis März kommenden Jahres andauernden Saison gefällt werd...