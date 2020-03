Ahlem

Die Platane vor dem Ahlemer Rathaus ist von Schädlingen befallen und muss gefällt werden, doch ihre stadtteilprägende Wirkung soll auf andere Weise erhalten bleiben. Am Hauptstamm des Baumes habe sich ein Pilz eingenistet, der eine intensive Weißfäule verursache, erklärte CDU-Bezirksratsfrau Cordelia Loß in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Dadurch habe die Stärke des Holzes abgenommen und könne nun die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. „Die Verwaltung empfiehlt eine Fällung der Platane und eine Ersatzbepflanzung“, berichtete Loß – und lieferte gleich eine neue Idee mit: „Der enorme Stammumfang würde sich hervorragend für eine Skulptur eignen.“

CDU und Linke ergänzen sich

In einem Antrag schlug die CDU-Fraktion daher vor, den Baum so weit wie nötig zu kürzen, aber das Wurzelwerk zu erhalten und aus dem Stamm die Skulptur zu erschaffen. So könne die prägende Wirkung für den Stadtteil an der betreffenden Stelle erhalten bleiben. Julia Grammel, Vertreterin der Linken, begrüßte diese Idee, fügte jedoch in einem weiteren Antrag einige Änderungen hinzu: Sie forderte die Verwaltung auf, den Baum zu fällen und durch eine Neupflanzung zu ersetzen sowie den alten Stamm unabhängig vom Wurzelwerk zu erhalten. „Aus dem Holz wird eine Skulptur geschaffen. Hierzu sollte ein Ideenwettbewerb mit dem Thema ,Leben und Abschied, ein Lebenskreislauf‘ ausgeschrieben werden“, formulierte es Grammel in ihrem Antrag. Die Skulptur solle dann ihren Platz im Bereich der Neupflanzung erhalten und mit ihr ein Ensemble bilden. Die CDU begrüßte diesen Vorschlag. „Uns geht es nur darum, dass wir am gleichen Ort einen neuen Baum haben wollen“, kommentierte Volker-Udo Höhne.

Auch SPD stimmt am Ende zu

Frank Sorge von der SPD kündigte zunächst an, den Antrag abzulehnen. „Es ist empfohlen, die marode Platane abzufällen“, sagte er. „Einen dicken Stumpf kann man nicht stehen lassen und nichts daraus machen.“ Loß lehnte diese Argumentation ab und verwies darauf, dass ja auf jeden Fall etwas gestaltet werden sollte. Der Stammumfang liege im Übrigen bei 378 Zentimetern. Die Argumente von CDU und Linken-Vertreterin schienen am Ende dann doch Gehör gefunden zu haben: Bei der anschließenden Abstimmung votierte der Bezirksrat schließlich für beide Anträge – und zwar einstimmig.

Lesen Sie auch

Von Nele Schröder