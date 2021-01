Hannover

Eine der Linden, die das Maschsee-Nordufer säumen, muss am heutigen Mittwochmorgen gefällt werden. In den 40 bis 50 Jahre alten Baum schlug vor einiger Zeit ein Blitz ein und beschädigte das Holz. Dadurch konnten Pilze wie der Austernseitling in die Linde eindringen und das Holz zersetzen. Der Baum und seine Haupttriebe wurden so geschädigt, dass die Stadtverwaltung keine andere Möglichkeit sieht, als die Axt anzusetzen.

Direkt im Anschluss an die Fällung will die Stadt eine neue Linde einpflanzen, sodass die Baumreihe wieder geschlossen wird.

Stadt erneuert Boden am Maschsee-Nordufer

Derzeit erneuert die Stadt den Boden am Maschsee-Nordufer. Die großflächigen Bauarbeiten zwischen Fackelträger und Biergarten begannen bereits Anfang November. Die Stadt lässt die sogenannte wassergebundene Decke austauschen. Der Boden hatte durch schwere Aufbauten anlässlich des Maschseefests Schaden genommen. Insbesondere die Flächen vor dem Courtyard-Hotel sind mittlerweile sehr uneben, sodass sich dort immer wieder Pfützen bilden und durch den verdichteten Boden kaum Wasser nach unten sickern kann.

Von Andreas Schinkel