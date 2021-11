Hannover

„Die Buche hat einen Sonnenbrand bekommen“, sagt Forstbetriebsleiter Felix Bettin und deutet auf die abgelöste Rinde an der circa 30 Meter hohen Rotbuche, die nicht mehr lange stehen wird. Als erster Baum der Fällsaison muss sie weichen. Weitere 952 folgen bis Ende März.

Die Buche ist ausgetrocknet so wie viele andere Bäume. Der „Sonnenbrand“ lässt die Rinde aufplatzen und abblättern, der sogenannte Saftfluss hört auf und der Baum vertrocknet. Jetzt gefährdet er die Sicherheit von Pssanten auf dem Trimm-Dich-Pfad in der Eilenriede.

Start der Fällsaison in 30 Metern Höhe

Deshalb muss Forstwirt und Vorarbeiter Andreas Weise zusammen mit einem Kollegen auf die Hebebühne. In 30 Metern Höhe bietet sich ein Blick über die gesamte Stadt. Trotz leichten Nebels ist die Hannoversche Skyline mit Telemoritz und Rathaus deutlich erkennbar. Bei einem Windstoß wackelt die Hebebühne leicht, das sei aber normal versichert der Kollege. Beide tragen rote Schutzhelme mit Visier und neonfarbene Sicherheitskleidung.

Weise sägt. Der Lärm der Motorsäge durchbricht die Stille des Waldes am Vormittag. Sein Kollege hält den Ast fest und wirft ihn dann nach unten. Sägespäne rieseln wie Schnee hinunter. Von außen nach innen arbeiten sich die beiden vor.

Die Hebebühne fährt die Forstarbeiter in die Baumkrone in 30 Metern Höhe. Quelle: Rainer Dröse

Der Baum wird erstmal „schön schlank“ gemacht

„Erstmal schön schlank machen“, nennt Bettin dieses Verfahren. Das sei sehr aufwendig und würde in anderen Wäldern gar nicht erst gemacht. Hier aber sind in der Nähe des Baumes kleine Eichenpflanzen gesetzt, die durch die herunterfallende Baumkrone zerstört werden könnten.

Den jungen Pflanzen hilft die Fällung der Großen beim Wachsen: Sie bekommen nämlich mehr Licht.

Die Forstarbeiter in der Luft erhalten Unterstützung von zwei Kollegen am Boden. Sie passen auf, dass sich keine Passanten der Fällaktion nähern. Laut Bettin kommt es immer wieder vor, dass Fußgänger und Fahrradfahrer die Absperrungen missachten.

Hinter dem Baum verläuft die Waldchaussee. Fällt die Buche in die falsche Richtung, könnte sie Passanten und Autos treffen. Um das zu verhindern, ist ein Seil als Schlaufe um den Baumstamm gelegt, das ihn mit einem gegenüberliegenden Baum auf der anderen Seite des Waldweges verbindet. Von dort aus spannt sich das Seil zu einem Trecker, der einige Meter weiter den Waldweg versperrt. Trecker, Buche und der gegenüberliegende Baum bilden so ein Dreieck, das die Buche in Richtung Wald fallen lässt.

Ein Seil verbindet die Buche mit einem anderen Baum und einem Trecker. Das Dreieck sorgt dafür, dass der Baum in die sichere Richtung fällt. Quelle: Rainer Dröse

Sperrungen an allen Hauptverkehrszonen an der Eilenriede

Den Baum von der Straße fern zu halten, ist nicht immer möglich. Deshalb kann es an allen Hauptverkehrszonen der Eilenriede in den kommenden Monaten zu Sperrungen kommen. „Die werden aber meistens nur am Sonntag genehmigt und wir machen das auch abschnittsweise, um die angespannte Parksituation in der List nicht zu verschlimmern“, sagt Bettin.

Obwohl die Sperrungen mit zahlreichen Schildern frühzeitig angekündigt werden, gibt es wohl immer wieder Falschparker. „Wir mussten in der vergangenen Fällsaison bis zu 100 Autos am Tag abschleppen lassen“, sagt Bettin.

Im vergangenen Jahr mussten in der Eilenriede sogar über 1000 Bäume gefällt werden. Grund dafür waren die drei zurückliegenden Dürrejahre. „Die Bäume müssen sich anpassen und können das auch, aber nicht so schnell wie sich die Witterung und das Klima momentan verändern.“ Mit Blick auf den matschigen Boden sei die Trockenheit nur schwer zu erkennen, aber ab 40 Zentimetern Tiefe sei der Boden knochentrocken, sagt Bettin.

„Knochentrockener Boden“ im Hannoverschen Stadtwald

In den meisten Wäldern gilt: Betreten auf eigene Gefahr. Im Stadtwald Eilenriede ist das anders. Viele Hannoversche Bürger nutzen den Wald und deshalb muss der Forstbetrieb die Bäume regelmäßig kontrollieren. Drohen Bäume umzustürzen, müssten sie gefällt werden. Aber auch hier wird streng abgewogen. „Der Naturschutz ist genauso wichtig wie der Schutz der Menschen“, betont Bettin.

Als alle Äste abgesägt sind, fährt Weise die Hebebühne hinunter. An den Endspurt wagt sich ein jüngerer Kollege mit Unterstützung des Vorarbeiters. Sie sägen ein sogenanntes „Fallkerb“ in den unteren Stamm. Das Dreieck dient als Scharnier, um den Baum zum Fallen zu bringen. Die andere Seite des Stammes sägt er gerade an.

Dann verstummt die Motorsäge. Die Forstarbeiter treten zur Seite. Der 30 Meter lange Baumstamm fällt in Richtung des Seils und der Aufprall durchbricht die Stille. Die Forstarbeiter begutachten Stamm und Stumpf. „Liegt da, wo er hin sollte“, bemerkt Weises Kollege.

Den gefällten Baum räumt das Team vom Waldweg. Später holen Brennholzkäufer sich die Baumteile ab. Gerade alte Bäume sind dafür sehr beliebt und werden auch gut bezahlt. Aber darum geht es Bettin und seinem Team nicht: „Kein Baum wird leichtfertig gefällt.“

Von Leonie Habisch