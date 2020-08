Die Rußrindenkrankheit, eine Pilz-Art, befällt immer mehr Ahornbäume in der Eilenriede und in Parks. Die Pilzsporen können auch für Menschen gefährlich werden und Atemnot, Reizhusten und Fieber auslösen. Erkennbar ist der Pilzbefall an schwarzen, rußartigen Verfärbungen der Rinde.