Hannover

Wegen Bauproblemen in deren Folge die Sanitäranlagen nur sehr eingeschränkt nutzbar sind, läuft für den Großteil der rund 1250 Schülerinnen und Schüler an der Schillerschule der Start nach den Herbstferien alles andere als rund. Präsenzunterricht haben zunächst nur die Jahrgänge 5 und 6, alle anderen Klassen sind im Homeschooling.

Das soll sich ab Donnerstag jedoch ändern – bis dahin sind die drei temporären WC-Anlagen nutzbar, die die Stadt auf dem Basketballhof aufstellen lässt. Zurzeit funktionieren an dem Kleefelder Gymnasium nämlich nur sechs Toiletten, diejenigen in der Aula und zwei Mädchentoiletten im Altbau. Auch die Waschbecken sind nicht betriebsfähig.

Schuld an der Baupanne ist wohl ein Baum

Bei Sanierungsarbeiten der Leitungen in den Herbstferien ist eine unerwartete Panne aufgetreten. Wie Stadtsprecher Dennis Dix auf Nachfrage der HAZ erläutert, kam es im Zuge einer geplanten Grundleitungssanierung zu „nicht sofort erkennbaren Problemen“. Die Leitung sollte im sogenannten Berstlingverfahren verlegt werden, das ist eine grabungslose Verlegung durch Spülbohrung, im Fachjargon spricht man auch vom „Schießen von Leitungen“. Offenkundig waren dabei aber die Wurzeln eines Baumes im Weg, sodass die Leitungen nicht in die gewünschte Richtung geschossen werden konnten – und nun das Gefälle zum Ablauf des Abwassers aus dem Sanitärbereich nicht mehr stimmt. Laut Dix kann das Wasser derzeit nicht mehr ungestört abfließen. Ob nun wieder alles aufgerissen werden und eine Hebeanlage installiert werden muss, ist noch unklar.

Das Gymnasium in Kleefeld wird für die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren zurzeit umfassend saniert. Quelle: Samantha Franson

Stadt lässt Gymnasien im großen Stil für G9 umbauen

Das Gymnasium wird zurzeit – wie viele andere Schulen in der Stadt auch – für die Rückkehr zu G 9 ausgebaut, also zum Abitur nach neuen Gymnasialjahren. Seit Sommer 2020 werden daher an den Schulen wieder 13 Jahrgänge zeitgleich unterrichtet, dafür sind vielerorts erhebliche Umbaumaßnahmen nötig, die sich teils bis 2025 hinziehen werden. Bereits in diesem Sommer hat an den Gymnasien der erste Abiturjahrgang wieder nach 13 Jahren seine Abschlussprüfungen abgelegt.

Ab Donnerstag alles wieder normal?

Beate Günther, Leiterin der Schillerschule, sagt zu dem jetzt aufgetretenen Problem: „Ab Donnerstag sollte der Unterricht wieder normal laufen. Bis dahin müssen wir eine Mischung aus Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben. Die Klausuren werden aber alle geschrieben, und der Nachmittagsunterricht kann stattfinden.“ Man müsse jetzt erst mal ein bisschen „jonglieren“, da für 1250 Schüler nur sechs Toiletten zur Verfügung stünden, aber die Stadt sei sehr kooperativ und versuche alles, damit der Unterricht so schnell wie möglich wieder komplett starten könne.

Auch Digitalunterricht geht von der ersten bis zur sechsten Stunde

Weniger Unterricht haben die Jahrgänge im Homeschooling an der Schillerschule jedenfalls nicht, denn auch digital wird von der ersten bis zur sechsten Stunde unterrichtet. Ab der siebten Stunde ist Präsenzunterricht möglich, weil dann entsprechend weniger Schüler im Gebäude sind.

Von Saskia Döhner