Die Heimkehr will am Schafbrinke im Stadtteil Hannover-Waldheim ein neues Wohnkarree bauen, doch der nötige Abriss der alten Wohnungen verzögert sich. Heimkehr und Altmieter machen sich gegenseitig Vorwürfe. Doch nun ist eine Einigung mit der letzten verbliebenen Mietpartei in Aussicht.