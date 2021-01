Oberricklingen

Das Antlitz der Göttinger Chaussee verwandelt sich zusehends – und das nicht nur wegen der jahrelangen Bauarbeiten rund um die neue Stadtbahntrasse nach Hemmingen und die neue Trasse der Bundesstraße 3. Das südliche Ende der Chaussee bekommt mit zwei großen Wohnbauvorhaben in den kommenden zwei Jahren ein völlig neues Aussehen. Bereits seit Monaten im Bau ist die neue Seniorenresidenz der Lindhorst-Gruppe an der Göttinger Chaussee 275; sie liegt südlich der neuen Zufahrt zur B3. Auf der anderen Seite, der nördlichen, nimmt jetzt das jüngste Bauprojekt Fahrt auf. Der Privatinvestor Jürgen Priese, Geschäftsführer einer Metallbaufirma in Diepholz, lässt auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Richter zwei Wohnhäuser bauen. Die Wohnanlage wird von seiner eigens gegründeten Entwicklungsgesellschaft JFL Wohnpark Ricklingen errichtet.

Zwei viergeschossige Wohnhäuser entstehen

In der neuen Wohnanlage entstehen 36 Wohneinheiten in zwei Baukörpern. Geplant sind einige kleinere Eineinhalbzimmer-Wohnungen und einige Vier-Zimmer-Wohnungen. Hauptsächlich aber sollen die Wohneinheiten über drei Zimmer mit insgesamt bis zu 80 Quadratmetern Wohnfläche verfügen. Helle Fassaden, große Fenster und Balkone prägen die Neubauten. Sie werden viergeschossig errichtet. Vorgesehen ist eine gehobene Ausstattung. Die Entwicklungsgesellschaft investiere eine größere einstellige Millionensumme, kündigte Priese in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ricklingen an. Er entwickele mit der Wohnanlage erstmals ein Bauvorhaben dieser Größe. Nach der Fertigstellung werde die Anlage an einen neuen Eigentümer verkauft. Dieser werde die Wohnungen vermieten.

Anzeige

Kürzlich begannen die vorbereitenden Erdarbeiten. Entstehen wird das Projekt dort, wo sich einst die Gewächshäuser der Gärtnerei Richter erhoben. 2014 war das damals gut 100 Jahre alte Familienunternehmen an die Oberricklinger Wallensteinstraße umgezogen. Einen Teil der verlassenen Firmenfläche brauchte das Land Niedersachsen für die neue Verbindungsstraße zwischen der B3 und der Göttinger Chaussee; die Gärtnereianlagen wurden 2015 abgerissen. Ein großes Stück Firmenfläche lag aber weiterhin brach, bis es die Entwicklungsgesellschaft von Jürgen Priese kaufte und nun bebaut. Bis Frühjahr 2022 soll das Vorhaben vollendet sein.

Seniorenresidenz im Bau

Wesentlich früher, nämlich bis Herbst 2021, will die Lindhorst-Gruppe ihre neue Oberricklinger Seniorenresidenz fertig haben. Wie berichtet, planen die Investoren aus Winsen (Aller) einen U-förmigen Gebäudekomplex mit 131 Pflegeplätzen auf vier Etagen. Die Geschäftsleitung hatte bereits im Juni 2020 dem Bezirksrat versichert, keine Luxusresidenz zu planen, sondern „ein Pflegeheim für alle“. Bereits sichtbar sind Bodenplatte und Kellerräume; in den nächsten Monaten geht es mit dem Hochbau voran.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei allem Neuem bleibt in diesem Teil der Göttinger Chaussee auch etwas Vertrautes. So kaufte Lindhorst auch die benachbarte „Neue Landwehrschänke“, wo seit Jahren kein Gastronomiebetrieb mehr herrscht. Die Unternehmensgruppe will das Haus erhalten und dort eine Bäckerei oder ein Café einrichten. Sodann liegt zwischen beiden Baugrundstücken – Seniorenresidenz und Wohnanlage – der Steinmetzbetrieb Baum. Der nutzt nach wie vor unter anderem das denkmalgeschützte einstige Wartehäuschen aus dem Jahr 1948. Damals gab es eine alte Stadtbahntrasse, die bis zur Wendeschleife in Höhe des Ricklinger Stadtfriedhofs führte. Das beheizbare Wartehäuschen diente Fahrgästen als Wetterschutz bis zum Abriss der Linie 1955. An diesem Gebäude wird ab 2023 die neue Stadtbahnlinie 7 nach Hemmingen vorbeifahren. Geplant ist dann auf der anderen Straßenseite der Göttinger Chaussee – vor dem Stadtfriedhof – ein neuer Hochbahnsteig.

Von Marcel Schwarzenberger