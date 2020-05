Südstadt

Der Bezirksrat Südstadt-Bult hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig zwei Bauprojekten zugestimmt: Die Kommunalpolitiker gaben grünes Licht für den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Tiestestraße 14. Und an der Hildesheimer Straße 114 kann die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) auf einem alten Tankstellengelände jetzt bauen: einen Aldi-Markt im Erdgeschoss, die neue Firmenzentrale darüber und Wohnungen.

Die Pläne der KSG hatten im Bezirksrat zunächst für erhebliche Verärgerung gesorgt. Denn das Wohnungsunternehmen wollte in der neuen Firmenzentrale zunächst keine Wohnungen bauen. Die KSG hatte geplant, in dem Gebäude neben den eigenen Geschäftsräumen auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern weitere 3000 Quadratmeter Büroflächen zu bauen, die vermietet werden sollten.

KSG baut nun doch Wohnungen

Die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) will an der Hildesheimer Straße jetzt aber doch Wohnungen anbieten. Das hat die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrats Südstadt-Bult bekannt gegeben. In dem Gebäude sollen auf einer Fläche von 2100 Quadratmetern 18 Mietwohnungen mit ein bis vier Zimmern entstehen, sechs davon als Sozialwohnungen. „Unsere Beharrlichkeit hat sich gelohnt“, freut sich Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ( SPD). Rund 4100 Quadratmeter in dem Gebäude sind als Bürofläche vorgesehen, den größten Teil davon wird die KSG selbst für ihre neue Firmenzentrale beanspruchen. Bisher hat sie ihren Firmensitz in Laatzen.

Aldi-Markt mit Tiefgarage

Im Erdgeschoss wird ein neuer Aldi-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern entstehen. Die KSG will dort außerdem einen Empfangs- und Beratungsbereich unterbringen, auch ein Kiosk ist geplant. Überdies sehen die Planungen eine zweigeschossige Tiefgarage vor. Ursprünglich hatte ein anderer Investor für das Erdgeschoss den Aldi-Markt und für die darüberliegenden Etagen Wohnungen geplant.

Neubau im Hinterhof

An der Tiestestraße will ein Investor ein neues Wohn- und Geschäftshaus bauen. Der Bezirksrat Südstadt-Bult stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Änderung des Bebauungsplans zu. Der Neubau soll auf dem Hinterhof der Tiestestraße 14 entstehen. Derzeit befinden sich dort zweigeschossige Gewerbebauten, in denen unter anderem ein Blumenladen und eine Praxis für Physiotherapie untergebracht sind. Beide sollen im Neubau wieder unterkommen. Außerdem steht auf dem Hinterhof ein kleines Wohnhaus, und es befinden sich dort 45 Parkplätze und fünf Garagen.

Der Investor will die vorhandenen Bauten abreißen. An deren Stelle soll ein neues Gebäude errichtet werden. Dort sollen die Gewerbebetriebe unterkommen und Wohnungen entstehen. Geplant sind auf einer Fläche von 835 Quadratmetern unter größtenteils begrünten Flachdächern zehn Wohnungen sowie Büro- und Praxisräume.

