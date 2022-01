Hannover

Erdhügel türmen sich auf, dazwischen ragen Bagger und Trecker hervor. Auf dem Grundstück an der Ecke Gretelriede/Innersteweg im hannoverschen Stadtteil Burg haben die Arbeiten für ein neues Wohnquartier begonnen. Die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) lässt dort 136 Wohnungen errichten. Auch einen Spielplatz, einen Park und eine Kita soll es auf dem Gelände geben.

Das Quartier sei „definitiv eine Aufwertung für den Stadtteil“, sagt Bezirksbürgermeister Lukas Alexander Mönkeberg (SPD). „Das wird wieder Leben darein bringen.“ In Burg sei das Baugebiet regelmäßig Thema, erklärt Mönkeberg. Zuletzt habe es im Bezirksrat noch Diskussionen um die Abstellmöglichkeiten für Autos gegeben. Es solle weniger Parkplätze als Wohnungen geben, weil durch die Nähe zum Bahnhof nicht unbedingt ein Auto nötig sei, erklärt Mönkeberg. Der dadurch gewonnene Platz werde für Fahrradbügel genutzt. Der WGH zufolge sind für die 136 Wohnungen 82 Parkplätze vorgesehen.

Baubeginn später als angekündigt

Derzeit bereitet die Firma A&S aus Lehrte das Baufeld vor, indem die Mitarbeiter den Boden austauschen und die Fläche auf Kampfmittel untersuchen. Bereits im vergangenen Jahr ließ die WGH die alten Gewerbegebäude auf dem 17.000 Quadratmeter großen Gelände abreißen. Diese Arbeiten seien im September vergangenen Jahres abgeschlossen worden, sagt WGH-Sprecherin Lena Petrescu. Als die WGH 2018 ihre Pläne vorgestellt hatte, hatte sie 2020 als Baubeginn angegeben. Für die Verzögerung gebe es jedoch keine besonderen Gründe, sagt Petrescu. Es sei lediglich 2018 noch nicht absehbar gewesen, wann der Start erfolgen könne.

136 Wohnungen sollen auf dieser Fläche bis 2024 entstehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Läuft bei der Vorbereitung des Grundstückes alles nach Plan, will das von der WGH beauftragte Bauunternehmen MBN im März seine Baustellencontainer einrichten. Zuerst würde MBN dann Leitungen verlegen und die Fundamente gießen, erklärt Projektleiter Alexander Martin. Für die Fertigstellung streben MBN und WGH das Jahr 2024 an.

Fünf Gebäude entstehen

Geplant sind fünf Gebäude sowie eine eingeschossige Garage. An der Westseite, also entlang der Bahnlinie, entsteht laut WGH ein L-förmiges Gebäude mit fünf Geschossen. Das Haus am Bahndamm diene als Lärmschutz für das Quartier, erläutert der Bürgermeister. In dem Gebäude selbst seien die Badezimmer und Küchen auf der Gleisseite angeordnet, sodass die Bewohner in den anderen Räumen nicht so viele Geräusche hören würden. Zudem sollen der WGH zufolge unter anderem Schallschutzfenster und schallgedämmte Lüftungsanlagen verbaut werden.

Vier Mehrfamilienhäuser, in der Mitte Reihenhäuser und rundherum Grünfläche: So soll das Gelände an der Gretelriede/Innersteweg in rund zwei Jahren aussehen. Quelle: WGH Herrenhausen

Auf der Ostseite des Quartiers, also am Innersteweg, will die WGH drei viergeschossige Gebäude errichten lassen. In der Mitte des Quartiers plant die Wohnungsgenossenschaft dreigeschossige Reihenhäuser. Die Wohnungen sollen zwischen 40 und 130 Quadratmeter groß sein und alle einen Außenbereich, also eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia, haben. Die Grünfläche zwischen den Häusern soll 25 Meter lang werden und „Angebote für jede Altersgruppe“ enthalten.

Von Thea Schmidt