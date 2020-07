Im Zuge des Neubaus der Conti-Zentrale muss die Hans-Böckler-Allee in Hannover am Wochenende vom 14. bis zum 17. August erneut für den Autoverkehr gesperrt werden. Arbeiter montieren in diesem Zeitraum die Fassadenteile an der neuen Brücke, die über die Straße führt. Es gibt verschiedene Umleitungen.