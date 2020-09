Hannover

Einen Monat lang werden auf dem Westschnellweg zwischen Herrenhausen und der Klappenburgbrücke in Stöcken die Leitplanken ausgetauscht. Außerdem wird der Bereich nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht. Dafür ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur frei. Während die Absperrbaken in Richtung Stöcken bereits am Montag errichtet wurden, ist das in der Gegenrichtung erst später erfolgt. Am Donnerstag zeigen sich nun die Folgen im Berufsverkehr am Morgen: Der Verkehr staut sich bis Garbsen-Mitte zurück. Schon auf den Zubringerstraßen wie der Garbsener Landstraße ging es für Autofahrer nicht mehr weiter: Sie stehen erstmals im Stau. Im weiteren Verlauf in Richtung Innenstadt geht es ebenfalls nur langsam voran.

In der Gegenrichtung gibt es ebenfalls einen kilometerlangen Stau.

Anzeige

Die Verkehrsmanagementzentrale rät allen Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von RND/sbü