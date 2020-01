Burg

Sie halten sich weder an Tempo 30, noch nutzen sie die empfohlene Umleitungsstrecke: Zahlreiche Autofahrer wählen den Wernigeroder Weg, um die Baustelle am Vinnhorster Weg zu umfahren. Anwohner sind von dem hohen Verkehrsaufkommen genervt.

Arbeiten dauern bis Ende März

Noch bis Ende März dauern die Bauarbeiten am Vinnhorster Weg im Stadtteil Burg an. Grund für die Baustelle ist der Fernwärmeleitungsbau von Enercity – der neue Anschluss soll ab Ostern 2020 ein Seniorenpflegeheim und ein Hochaus mit Fernwärme versorgen. Seit dem 13. Januar entsteht zwischen dem Vinnorster Weg (Hausnummer 45) und dem Lotte-Burkhard-Weg eine rund 300 Meter lange Trasse. „Während der Bauzeit wird der Vinnhorster Weg zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden“, heißt es in einer Meldung von Enercity. Auch den öffentlichen Verkehr beeinflussen die Bauarbeiten. Die Haltestelle Gretelriede der Buslinie 136 Richtung Haltenhoffstraße wird bis zur Fertigstellung der Trasse nicht angefahren. Genauere Informationen zur Umleitung befinden sich auf den Üstra-Fahrplänen vor Ort.

Tempo 30 gilt auf dem Wernigeroder Weg

Während der Straßenverkehr eigentlich über Rehagen, den Burgweg und die Haltenhoffstraße umgeleitet werden soll, wählen viele Autofahrer eine alternative Strecke. Statt der empfohlenen Umleitung nutzen sie den parallel zum Vinnhorster Weg verlaufenden Wernigeroder Weg. „Ein Großteil des Verkehrs hat sich auf unsere Straße verlagert“, sagt eine Anwohnerin verärgert. Zudem orientieren sich einige Autofahrer an der auf dem Vinnhorster Weg zugelassen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Beim Wernigeroder Weg handelt es sich allerdings um eine 30er-Zone. Bereits an dessen Anfang warnt ein Schild „Vorsicht, Kinder!“ Neben dem Pflegedienst Birkenhof der Bodelschwinghschen Stiftung Bethel befindet sich innerhalb der 30er-Zone auch die Kindertagesstätte Zachäus Kids. Entsprechend ungeeignet ist dieser Weg als Umleitungsstrecke.

