Gute Nachrichten für die leidgeprüften Autofahrer aus Wettbergen, Oberricklingen und Hemmingen: Wie die Stadt Hannover mitteilt, sollen die Bauarbeiten an der Straße In der Rehre wie geplant noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Bauleiter der zuständigen Straßenbaufirma hält sogar einen Termin im Herbst für möglich. Damit rückt das Ende der bereits monatelang andauernden Sperrung näher.

Wenn die Durchfahrtsstraße zwischen Wettbergen, dem Landwehrkreisel und Hemmingen wieder freigegeben wird, können auch die heftig umstrittenen Barrieren in Oberricklingen wieder abgebaut werden. Übermäßiger Ausweichverkehr ist dort dann nicht mehr zu erwarten. Kilometerlange Umleitungsstrecken und Umwege sind auch nicht mehr nötig. Fast genau acht Monate nach dem Beginn des Bauprojektes zeichnet sich ein Ende nun immerhin langsam ab.

Deutlicher Baufortschritt zu erkennen

Ein deutlicher Fortschritt ist schon zu erkennen: Seit etwa einer Woche ist entlang der gesamten Baustrecke auf der südlichen Seite bereits ein neuer Fuß- und Radweg freigegeben. An zahlreichen Stellen sind auch schon die Bordsteinbereiche für die noch zu erneuernde Fahrbahn angelegt worden. Derzeit sind die Mitarbeiter der Straßenbaufirma mit dem Fahrbahnbau zwischen der Straße Auf dem Grethel und dem Anschluss an die Göttinger Chaussee beschäftigt.

Der Bau eines durchgehenden Rad- und Fußweges ist bereits abgeschlossen. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach Angaben der Stadt Hannover gehören diese Arbeiten noch zum ersten Bauabschnitt und sollen voraussichtlich bis Mitte des Jahres fertiggestellt werden. Laut Stadtsprecherin Michaela Steigerwald ist geplant, unmittelbar danach mit dem zweiten Bauabschnitt von der Straße Auf dem Sohlorte bis zur Bergfeldstraße zu beginnen – eine Erneuerung der Kreuzung inbegriffen. „Ziel ist es, die Baumaßnahme In der Rehre bis zum Jahresende 2020 abzuschließen“, teilt sie mit.

Noch zwei Phasen im ersten Bauabschnitt

Der Leiter der Langzeitbaustelle in Wettbergen wird genauer: Für den ersten Bauabschnitt sind demnach noch zwei Teilstrecken geplant. Erst sollen entlang des Neubaugebietes Zero-E-Park zwischen der Straße Auf dem Grethel und der Straße Mühlenwinkel die Fahrbahn und die nördlichen Nebenbereiche erneuert werden, danach vom Mühlenwinkel in Richtung Bergfeldstraße. „Es werden aber auch in dieser Phase verschiedene Arbeiten an beiden Streckenabschnitten gleichzeitig und parallel erledigt“, sagt der Polier.

Entlang des neuen Rad- und Fußweges muss noch die gesamte Fahrbahn erneuert werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Mögliche Verzögerungen wegen der Corona-Krise und damit verbundenen Zulieferproblemen sollen nach seinen Angaben möglichst durch andere Vorteile wieder ausgeglichen werden. Weil derzeit wegen der Corona-Regelungen die Berufsschulen geschlossen seien, könnten auch zahlreiche Auszubildende auf der Baustelle eingesetzt werden. „Außerdem gab es fast keinen richtigen Winter, deshalb konnten wir schon zu Jahresbeginn trotz starken Regens die Kanäle einbauen“, sagt der Baustellenleiter.

Frühzeitige Freigabe einer Fahrbahn ist nicht möglich

Er stellt aber auch noch einmal klar: Eine frühzeitige Aufhebung der Vollsperrung sowie die Freigabe einer Fahrspur sei nicht möglich. Das lasse die geringe Breite der Straße In der Rehre nicht zu. „Dafür gibt es einfach zu wenig Platz.“ Laut Stadt soll die Straße aber zu Beginn des zweiten Bauabschnitts wieder freigegeben werden. „Bis auf einen kurzen Zeitabschnitt von wenigen Tagen zum Bau der Kreuzung an der Bergfeldstraße“, sagt Stadtsprecherin Steigerwald.

Erst zum Abschluss des ersten Bauabschnittes soll die Fahrbahn entlang des Neubaubaugebietes Zero-E-Park zwischen dem Rewe-Supermarkt und der Straße Mühlenwinkel erneuert werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Damit scheidet ein Abbau der Straßensperren und Betonbarrieren in Oberricklingen noch vor dem Sommer aus. Immerhin hatte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr nach einer Warnung der Polizei einen Beschluss des Bezirksrates kassiert und die empfohlene Freigabe der Anliegerstraße Am Grünen Hagen schließlich doch abgelehnt. Eine monatelange Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern der Barrieren wurde damit zugunsten der Anlieger und Fahrradfahrer beendet. Die Polizei hielt die Folgen eines übermäßigen Schleichverkehrs durch Oberricklingen für zu schwerwiegend, solange die Vollsperrung der Straße In der Rehre wegen der Bauarbeiten erforderlich ist.

Wegen der Baustelle in Wettbergen sollen in Oberricklingen zahlreiche Betonsperren zugunsten der Anwohner und Fahrradfahrer übermäßigen Ausweichverkehr verhindern. Quelle: Ingo Rodriguez

Geschäftsleute und Anwohner kritisieren kilometerlange Umwege

Vor allem Geschäftsleute aus Wettbergen und Oberricklingen hatten zuvor gegen die Betonsperren protestiert. Wegen der kilometerlangen Umleitungen beklagen sie massive Umsatzeinbrüche und Kundenschwund. Auch zahlreiche Anwohner aus den umliegenden Orten kritisieren die zeitraubende Verkehrsführung.

Wenn im Sommer der erste Bauabschnitt abgeschlossen wird, soll die Rehre wieder für Autofahrer freigegeben werden. Quelle: Screenshot: Google Earth

Von Ingo Rodriguez