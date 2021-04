Hannover

Die Stadt Hannover steckt in diesem Jahr rund 32 Millionen Euro in den Verkehr. Mehr als 23 Millionen gehen allein in den Straßenneu- und ausbau. 6,6 Millionen Euro investiert die Stadt in den Radverkehr. Dazu kommen Gleisarbeiten der Infra, Leitungsbauten der Stadtentwässerung und von Enercity sowie Straßenbauten des Landes. Die Bauarbeiten sollen Verbesserungen in der Infrastruktur bringen. Während der Bauphase könnte es allerdings starke Verkehrsbehinderungen geben.

Insbesondere die Einfallstraßen wie der Westschnellweg, die Hans-Böckler-Allee oder die Hildesheimer Straße drohen in den Sommerferien zu Staufallen zu werden. Auf allen drei Strecken sollen in diesem Zeitraum die Asphaltflächen oder Stadtbahngleise umfassend saniert werden. Anliegerinnen und Anlieger will die Stadt informieren, sobald die genauen Termine der Arbeiten feststehen. Insgesamt gibt es 2021 in Hannover gut 40 Baustellen – Informationen zu den wichtigsten haben wir zusammengefasst.

1. Westschnellweg: Sanierung der Fahrbahndecke

Dauerbaustelle: Der Westschnellweg in Hannover ist auf Monate nur einstreifig pro Richtung nutzbar.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr saniert die Fahrbahndecke des Westschnellwegs (Bundesstraße 6) zwischen Stöckener Straße und Garbsener Landstraße. Start für die Arbeiten soll in der zweiten Hälfte der Sommerferien Mitte August sein. Geschätzte Dauer: Bis Ende September.

Auch derzeit gibt es durch Bauarbeiten zwischen dem Bremer Damm und der Stöckener Straße schon Verkehrsbehinderungen auf dem Westschnellweg. Seit Ende 2020 steht jeweils nur eine Spur statt zwei pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Nach Verzögerungen liegen die Bauarbeiten derzeit wieder im Soll. Zudem will das Land auch die Fahrbahn des Messeschnellwegs zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld ab Juli sanieren.

2. Hildesheimer Straße: Sanierung der Straßendecke

Auch auf der vielbefahrenen Hildesheimer Straße im Süden soll die Fahrbahndecke saniert werden – und zwar zwischen dem Aegidientorplatz und der Straße Im Haspelfelde. Die Bauarbeiten betreffen damit nahezu den kompletten Streckenabschnitt der Hildesheimer Straße in der Südstadt. Nach Angaben der Stadt soll das Projekt komplett während der Sommerferien vom 22. Juli bis zum 3. September über die Bühne gehen.

3. Schmiedestraße: Leitungsbau vor Umgestaltung

Noch schlängeln sich die Autos durch die enge Schmiedestraße.

Auch die vieldiskutierte Schmiedestraße in der hannoverschen Innenstadt steht schon auf den Plänen der Verwaltung für 2021. Sie soll sich in puncto Gestalt und Verkehr deutlich verändern. Wie genau ist aber noch unklar. Unabhängig vom Ergebnis wird die Stadt bereits ab Juli die für die Umgestaltung der Schmiedestraße in jedem Fall erforderlichen Leitungsarbeiten vornehmen. Die Straße soll deshalb in der zweiten Jahreshälfte ab Anfang August nicht durchgängig befahrbar sein.

4. Hans-Böckler-Allee: Gleiserneuerung an der Freundallee

Die Glas-Stahl-Brücke der neuen Conti-Unternehmenszentrale am Pferdeturm in Hannover.

Die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) erneuert die Gleisbögen in der Überfahrt Freundallee zur Hans-Böckler-Allee zwischen Braunschweiger Platz und der Pferdeturmkreuzung. Weil die Verwaltung auch hier Staus befürchtet, seien die Bauarbeiten zwischen den Straßenverkehrsbehörden der Stadt und des Landes sowie mit der Polizei abgestimmt worden, teilte Stadtsprecherin Michaela Steigerwald mit. Um die Verkehrsbehinderungen in Grenzen zu halten, sind für die Bauarbeiten auch hier die Sommerferien angepeilt. Nach der Fertigstellung des Hochbaus der Conti-Zentrale ab Oktober soll dann auch die Umgestaltung der Hans-Böckler-Allee zwischen Clausewitzstraße und Pferdeturmkreuzung abgeschlossen werden.

5. Velorouten in der Stadt und Radschnellwege ins Umland

Die Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen soll zur Veloroute werden.

Die Stadt will in diesem Jahr eine Vielzahl der Radwege verbessern. Dazu werden Beläge erneuert, Wege verbreitert und Radfahrstreifen markiert. Zur Erweiterung des Netzes investiert die Stadt als prominentestes Projekt in die sogenannten Velorouten. Erste Arbeiten sollen an den Velorouten 3 nach Bothfeld und der 8 in den Süden Hannovers durch den Stadtbezirk Döhren-Wülfel – vom City-Ring bis nach Laatzen – in diesem Jahr beginnen.

Vorbereitet sind nach Angaben der Stadt noch weitere Maßnahmen im Radwegebau – allerdings stehe noch die Bewilligung beantragter Fördermittel aus. Etwa beim Radschnellweg nach Lehrte, der sich bereits mehrfach verzögert hat. Auch für den Schnellweg nach Langenhagen laufen die Planungen, hier geht es aber wahrscheinlich erst 2022 los.

6. Ernst-August-Platz: Alte Gleise verschwinden

Der öffentliche Nahverkehr soll attraktiver werden. Dazu baut die Stadt in diesem Jahr neben neuen Hochbahnsteigen für die Stadtbahn auch zahlreiche Bushaltestellen barrierefrei aus. Ab Mai geht es auf dem Ernst-August-Platz los, der zwei neue barrierefreie Haltestellen für die Linien 121, 128, 134 und 900 erhält. In diesem Zuge entfernt die Stadt auch die alte Gleisanlage und gestaltet den Platz um.

7. Georgstraße: Umgestaltung der Bushaltestelle Kröpcke

Außerdem wird in der Innenstadt an der Georgstraße die Bushaltestelle Kröpcke barrierefrei umgebaut, die seit Dezember des letzten Jahres auch von den Buslinien 800 sowie 120 zusätzlich zu den Buslinien 100, 200 und 267 angefahren wird. Wegen der zusätzlichen Belastung ist es nach Angaben der Stadt auch nötig, den Fahrbahnbelag der Ständehausstraße zwischen Luisenstraße und der Georgstraße zu verstärken. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich von August bis Ende Oktober dauern. Die Folge: eine Sperrung der Ständehausstraße während der Arbeiten.

8. Kirchrode: Umgestaltung der Brabeckstraße

Schon seit 2020 laufen die Bauarbeiten in Kirchrode.

In Kirchrode soll sich das Erscheinungsbild des Straßenraums verbessern, wie es von der Verwaltung heißt. Dazu erneuert die Stadt seit dem vergangenen Jahr bereits im zweiten Bauabschnitt die Brabeckstraße zwischen Tiergartenstraße und Bundesstraße 65. Die Arbeiten sollen zum Ende des Jahres fertig sein. Solange gilt noch die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Süden über Großer Hillen und Lange-Hop-Straße.

9. Stöcken: Erneuerung der Weizenfeldstraße

Weizenfeldstraße in Stöcken: Aktuelle wird an Leitungen im Boden gearbeitet.

Ebenfalls ein neues Erscheinungsbild wird die Weizenfeldstraße in Stöcken erhalten. Stadtentwässerung und Enercity arbeiten derzeit an den Leitungen. Die Straßenbauarbeiten beginnen im Oktober 2021. Während der Arbeiten sind die jeweils im Bau befindlichen Abschnitte der Weizenfeldstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

10. Braunstraße, Kugelfangtrift und Hermann-Ehlers-Allee erhalten Hochbahnsteige

Die Braunstraße in der Calenberger Neustadt soll einen Hochbahnsteig erhalten, bis dahin kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit bei der Stadtbahn erneuert die Infra zahlreiche Haltestellen – und baut sie zu Hochbahnsteigen um. Dazu stehen in diesem Jahr etwa Arbeiten an der Braunstraße in der Calenberger Neustadt, dem Kugelfangtrift im Sahlkamp und der Hermann-Ehlers-Allee in Badenstedt an.

