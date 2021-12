Hannover

Die Uhr tickt – noch einen knappen Monat haben Autofahrer der Jahrgänge 1953 bis 1958 Zeit, ihre alte Fahrerlaubnis, umgangssprachlich auch als „Lappen“ betitelt, gegen einen neuen EU-Führerschein einzutauschen. Doch die Führerscheinstelle der Region Hannover, zuständig für alle Umlandkommunen, kommt mit dem Umtausch kaum hinterher. „Es gibt derzeit leider einen Bearbeitungsstau in der Umstellung alter Führerscheine“, räumt Regionssprecherin Carmen Pförtner ein.

Fünf Monate für einen „Routinevorgang“

Eine HAZ-Leserin aus Barsinghausen berichtet, dass sie im August einen Antrag auf Umtausch gestellt habe, der Vorgang aber noch immer nicht abgeschlossen sei. Sie müsse die inzwischen fertiggestellte neue Fahrerlaubniskarte jetzt persönlich abholen und bekomme dafür erst Anfang 2022 einen Termin. „Seit Antragstellung sind dann fünf Monate für diesen Routinevorgang vergangen“, ärgert sich die Leserin. Sie wundert sich, dass der neue Führerschein nicht per Post zugesandt werde, so wie es bei ihrem Ehemann geschehen sei.

Behörde: Verzögerungen durch Corona

Die Regionsverwaltung verweist auf den großen Ansturm auf neue EU-Führerscheine. Den Andrang habe man zwar erwartet und das Personal in der Behörde aufgestockt. „Diese Vorsorge wurde allerdings durch Corona durchkreuzt“, sagt Regionssprecherin Pförtner. Wegen der Pandemie hätten Bürgerinnen und Bürger zeitweise nur in Ausnahmefällen Termine in der Behörde vereinbaren dürfen, das Gros der Anträge musste zumindest in Hochzeiten der Pandemie per Post gestellt werden. Dies habe zu einer „extremen Verlängerung in der Bearbeitung“ geführt, sagt Pförtner.

Neuer Führerschein per Post nicht möglich – in anderen Kommunen schon

Immerhin brachte die Pandemie auch eine Erleichterung für Bürgerinnen und Bürger mit sich: Frisch ausgestellte EU-Führerscheine verschickte die Region per Post inklusive Rückumschlag für die alte Fahrerlaubnis. Das sei aber eine Ausnahme gewesen, teilt die Behörde mit. Das Gesetz sehe vor, meint Pförtner, dass der Führerschein persönlich ausgehändigt werde. Das bedeutet: Jeder Umlandbewohner muss am Ende noch einmal im Amt erscheinen, um den neuen Ausweis abzuholen.

Das ist in anderen Kommunen anders. So wird in Mainz die neue Fahrerlaubnis direkt von der Bundesdruckerei an Bürger verschickt. „Ein zusätzlicher Gang zur Fahrerlaubnisbehörde ist nicht mehr notwendig“, heißt es auf der Website der Stadt Mainz.

Führerscheinumtausch demnächst online möglich

In der Regionsverwaltung Hannover will man jetzt die Ärmel hochkrempeln und den Stau abbauen. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten regelmäßig auch an Wochenenden“, sagt Pförtner. Mehr Termine will die Behörde außerdem anbieten. Erstführerscheine können Umlandbewohner jetzt auch online beantragen, das gelte aber noch nicht für den Umtausch „Alt gegen Neu“. Dennoch entlaste der Antrag per Mausklick von neuen Führerscheinen das Umtauschgeschäft, weil dadurch insgesamt mehr Termine frei werden. Perspektivisch sei vorgesehen, sagt Pförtner, auch den Tausch des Führerscheins am heimischen Rechner erledigen zu können. „Diese Funktion wird voraussichtlich noch bis Ende des Jahres freigeschaltet“, sagt die Regionssprecherin.

Alle Bürgerinnen und Bürger, deren Führerscheine vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, sind verpflichtet, ihre Ausweise umzutauschen. Um einen Ansturm zu verhindern, sind die Umtauschfristen nach Jahrgängen gestaffelt. Wer vor 1953 geboren ist, für den gilt der 19. Januar 2033 als Stichtag. Die neue EU-Plastikkarte soll fälschungssicherer sein.

Von Andreas Schinkel