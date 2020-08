Den Aktenstau und die Terminprobleme in Hannovers Ämtern will die Stadtspitze jetzt durch 20 zusätzliche Stellen bewältigen. Ratspolitiker fragen sich, wie das angesichts des Fachkräftemangels so schnell geschehen könne. Bewerbungen lägen bereits vor, Auswahlgespräche führe man in dieser Woche, teilt die Stadt mit.