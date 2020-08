Die Stadt Hannover will den Terminstau in Bürgerämtern, Kfz-Zulassungsstelle, Standesamt und Ausländerbehörde mit zusätzlichem Personal abbauen. Zehn Mitarbeiter will die Stadt dafür einstellen, zudem sollen weitere zehn Beschäftigte aus anderen Verwaltungsbereichen abgeordnet werden.