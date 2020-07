Hannover

Wer Beate Schmidt besuchen wollte in ihrem backsteinroten Haus, der musste zunächst eine steile Treppe mit schmalen Stufen bewältigen. Unterm Dach im ersten Stock wurde schnell klar, mit wem man es zu tun hatte. Kunst hing an Wänden, Bücherregale reihten sich nebeneinander, darin linke Klassiker, Marx und Engels und Bände der Frankfurter Schule und viel Literatur. Dazu Schallplatten und Kassetten und auf dem dominierenden Tisch noch einmal Zeitschriften, Zeitungen, herausgerissene Artikel. Und wer wissen wollte, wie es damals war bei den 68ern in Hannover, der war hier in Anderten richtig.

Beate Schmidt, Jahrgang 1945, war prägender Teil einer eigentlich von Männern dominierten Bewegung. Bereits als Jugendliche demonstrierte sie, schon mal in ihrer Mittagspause als Lehrling zur Schaufensterdekorateurin, gegen die Bundeswehr. Sie reihte sich ein bei den ersten Ostermärschen und war Stammgast im Haus der Jugend, wo Wehrdienstverweigerer beraten wurden. Wobei sie natürlich sagte: Kriegsdienst.

Konventionen waren für die anderen

Am Georgsplatz, wir sind noch immer in den 1960er-Jahren, traf sie sich mit jungen Leuten, die damals unter Bürgersleuten Gammler genannt und von vielen sonstwohin gewünscht wurden. Keine Frage, dass sie gegen den Vietnam-Krieg auf die Straße ging. Vertraute von damals erzählen, dass sie eine Zeit lang einer illegalen Zelle der Kommunistischen Partei angehörte. Was sie prägte, war der Wille zu tun, was sie für richtig hielt, und anzugehen gegen das, was sie für falsch hielt. Konventionen kümmerten Beate Schmidt nicht.

Der Backsteinbau in Anderten war in diesen Jahren eine zentrale Adresse für die außerparlamentarische Opposition. Es gehörte dem Drucker und Anarchisten Fritz Schmidt und zu ihm zog Beate Schmidt als junge Frau. Unten standen die Maschinen und druckten revolutionäre Texte, oben, die steile Treppe hoch, lebte das Paar. Hier wurde der hannoversche Ableger des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) gegründet, Beate Schmidt war dabei. Sie war Mitherausgeberin der pazifistischen Zeitschrift „Direkte Aktion“, später studierte sie Malerei und Grafik, dazu noch Sozialwissenschaften.

Ein Interview als letztes Zeugnis

Als vor zwei Jahren die 68er-Revolte Jubiläum feierte, war die 73-Jährige eine gefragte Gesprächspartnerin. Wolf-Dieter Mechler und Gerd Weiberg, Wegbegleiter und Kuratoren einer Ausstellung über die bewegten Jahre in Hannover, wollten eigentlich Beate Schmidt interviewen. „Aber es war dann so, dass wir gelehrige Zuhörer waren“, sagte Weiberg. Er werde sie als „streitbare Person, sehr belesen und an ästhetischen Dingen interessiert“ in Erinnerung behalten. Für Mechler war sie die „Grande Dame“ der Bewegung in Hannover. Ungezählte Dokumente befinden sich bereits im Stadtarchiv und Historischem Museum, darunter das Interview als ihr letztes Zeugnis.

In der vergangenen Woche ist Beate Schmidt in ihrem Haus in Anderten gestorben, dort, wo sie beinahe ihr gesamtes Leben verbrachte.

Von Gunnar Menkens