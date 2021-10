Hannover

Zu den rätselhaften Donnergeräuschen und Erschütterungen, die am Mittwoch im Heidekreis, in Celle und bis weit in die Region Hannover wahrzunehmen waren, haben sich jetzt auch das Landeskommando Niedersachsen und die Luftwaffe geäußert. Eine eindeutige Antwort gibt es allerdings nach wie vor nicht – zu unterschiedlich sind die Schilderungen von Bürgerinnen und Bürgern.

Derweil hat ein Bewohner aus Meißendorf im Landkreis Celle das Übungsschießen der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz in Bergen von seiner Terrasse aus gefilmt. Zu hören sind mehrere grelle Abschussgeräusche. Kurze Zeit später folgen dumpfe Detonationen. Was genau verschossen wird, bleibt unklar. Möglicherweise stammen die Abschüsse aus Panzerhaubitzen.

Bundeswehr zu Beben: „Was war das denn?“

Dass die Übungen bei Bergen Ursache für das Grollen und die spürbaren Erschütterungen auch in der Region Hannover sind, hält Jürgen Engelhardt für ausgeschlossen. Er ist Pressesprecher des Landeskommandos Niedersachsen und hat das Phänomen am Mittwochnachmittag in der Wedemark selbst gehört. „Ich habe mich auch gefragt: Was war das denn?“

Er bezweifelt allerdings, dass das rätselhafte Phänomen seinen Ursprung auf den Truppenübungsplätzen im Landkreis Celle hat. „Über die Distanz wackelt in der Region Hannover nichts“, sagt er. Auch ein Mitarbeiter der Leitstelle vom Truppenübungsgelände hatte das bereits am Mittwoch ausgeschlossen. Gegen 16.45 Uhr seien die Übungen abgeschlossen gewesen. Bürgerinnen und Bürger berichten anderes: In zahlreichen Facebook-Kommentaren und Zuschriften beschreiben sie die bedrohliche Geräuschkulisse vor allem im Norden der Region Hannover. Auch am Donnerstag sei wieder ein Grollen zu hören gewesen.

Bundeswehrfahrzeuge auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Zeugen beobachten Kampfjets

Während Erdbeben und andere seismische Aktivitäten sowie Wetterphänomene bereits ausgeschlossen werden konnten, hält sich eine zweite Theorie hartnäckig. Auch dabei steht die Bundeswehr im Mittelpunkt. So berichtete eine Leserin von Übungsflügen der Luftwaffe rund um den Fliegerhorst Wunstorf. Birte S. sei am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit ihrer Tochter und den Pferden in Großenheidorn unterwegs gewesen. „Wir haben gesehen, wie eine Phantom (Kampfjet, Anm. d. Red.) vom Fliegerhorst gestartet ist und über uns hinwegflog. Sie war deutlich an ihrer Silhouette zu erkennen. In geringer Höhe hat sie dann zum Überschall beschleunigt.“

Weiter schilderte sie: „Es wurde unerträglich laut und klingelte uns noch 15 Minuten später in den Ohren. Die Erschütterungen der Druckwelle waren auch körperlich zu spüren. Die Phantom war innerhalb eines Sekundenbruchteils nicht mehr zu sehen.“

Auch Hans-Ulrich M. hat Kampfflugzeuge beobachtet – allerdings bei Hameln. „Zwei Kampfjets, die gut zehn Minuten lang mit hoher Geschwindigkeit und in weiten Kreisen immer wiederkehrten und dabei tief grollende Lärmschleppen erzeugten, sodass an meinem Haus Scheiben vibrierten“, berichtete er.

Eine Phantom, wie sie die Leserin beobachtet haben will, gibt es bei der Luftwaffe nicht mehr. Auf dem Bild absolviert ein solcher Kampfjet einen der letzten Flüge beim Tag der offenen Tür auf dem Fliegerhorst in Wittmund 2013. Quelle: Ingo Wagner (Archiv)

Ein Phänomen mit zwei Ursachen?

Doch sowohl ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr sowie auch der Sprecher vom Lufttransportgeschwader 62 (LTG 62) schränken diese Möglichkeit erheblich ein. „Nach ausführlicher Auswertung der uns vorliegenden Daten fand zum angegebenen Zeitpunkt kein militärischer Flugbetrieb im Raum Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt und Seelze statt. Tatsächlich hat auch eine weitergehende Überprüfung für den gesamten Tageszeitraum ein negatives Ergebnis erbracht“, sagte Jan Reichmann vom Luftfahrtamt. Auch beim LTG 62 sind keine Starts von Kampfjets bekannt. Zudem seien die von Augenzeugin Birte S. in Großenheidorn gesichteten Phantom-Jets nicht mehr im Einsatz, sagte Martin Buschhorn vom LTG 62.

Sollte es sich tatsächlich um Übungsflüge der Luftwaffe handeln, seien diese wohl in Wittmund gestartet, sagte derweil ein Mitarbeiter der Auskunft zum militärischen Flugbetrieb. „Von dort brauchen sie nur zehn bis 15 Minuten in die Region Hannover.“ Seine These zu den Erschütterungen: Mehrere Kampfflugzeuge könnten in einer Höhe von zwölf Kilometern auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt haben. Geschieht das leicht versetzt, breiten sich auch die entsprechenden Knallgeräusche großflächig aus. Die Gesamtdistanz von Hameln bis in die Lüneburger Heide hält aber auch er für unwahrscheinlich.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möglicherweise hat das rätselhafte Phänomen aber auch zwei Ursachen, die gleichzeitig wahrzunehmen waren: die Bundeswehrübungen zu Land bei Celle sowie Kampfjets über Hameln und dem Nordwesten der Region. Ob das stimmt, wird sich zeigen. Immerhin: Das Niedersächsische Umweltministerium geht davon aus, dass es sich um ein „Schallereignis“ handelt.

Von Manuel Behrens und Christian Elsner