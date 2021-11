Hannover

Der Großbrand beim Alu-Betrieb Befesa hat die Feuerwehr Hannover besonders gefordert. Rund 200 Retter der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren zu Spitzenzeiten zeitgleich am Brinker Hafen im Einsatz, das Löschen war erst nach 24 Stunden abgeschlossen. Doch damit ist die Arbeit längst nicht getan: Jetzt beginnt das große Saubermachen und Prüfen des Materials. Das wird mindestens mehrere Tage dauern.

Das Wichtigste vorweg: „Unsere Einsatzbereitschaft ist nicht gefährdet“, sagt Sprecher Michael Hintz. Die Brandschützer verfügen über ausreichend Material, um auch nach solch einem Großeinsatz schlagfähig zu sein. Die Depots unter anderem in Wache 4 seien entsprechend ausgestattet, um Einsatzmittel schnell wieder aufzufüllen oder beispielsweise verschmutzte Einsatzkleidung auszutauschen.

Vom Schlauch bis zur Kettensäge alles prüfen

Die genaue Menge des Materials, das beim Befesa- Großbrand eingesetzt wurde, lässt sich noch gar nicht richtig überblicken. Zahlreiche Atemschutzflaschen wurden benötigt, unzählige Meter Schläuche verlegt und diverse Hosen sowie Jacken eingesetzt. Sie alle müssen mindestens gereinigt, aber vieles davon im Anschluss auch wieder auf ihre Funktion geprüft werden.

Noch in der Nacht zu Sonnabend reinigten alle Einsatzkräfte grob die Fahrzeuge in ihren Wachen und füllten Material wie Löschschaum auf. Die richtige Wäsche und Bestandsaufnahme folgten am nächsten Morgen. Mitunter waren auch Kleinigkeiten wie das Putzen und Benzin nachfüllen bei einer Kettensäge zu erledigen, mit der im Weg stehende Bäume gefällt wurden.

Viel Arbeit für die Feuerwehr-Werkstätten

Die benutzten Schläuche werden gereinigt, aus dem Lager gab es entsprechenden Ersatz. Da Befesa mit Gefahrstoffen hantiert, ist nicht auszuschließen, dass die Leitungen etwas abbekommen haben oder kontaminiert wurden. Bei Bedarf werden entsprechende Schläuche ersetzt. Das Gleiche gilt für die Schutzkleidung der Retterinnen und Retter. Bereits am Einsatzort gab es die Möglichkeit, verschmutzte Jacken und Hosen schnell zu tauschen.

Viel zu tun bekommt in nächster Zeit auch die Atemschutzwerkstatt in der Kirchröder Feuerwache 3: Dort müssen alle eingesetzten Luftflaschen aufgefüllt und Schutzmasken plus Atemschläuche gereinigt werden. Anschließend folgt die Funktionsprüfung, bevor das Material wieder eingesetzt werden darf. Im Zweifel stehen Reparatur oder Austausch an.

Von Peer Hellerling